Die Tafeldecker bewirten den Bürgersaal in Stadtbergen

Die Tafeldecker in der Fuggerei sind in Augsburg bekannt. Jetzt eröffnen Torsten Ludwig und Gerd Kalkhoff „Die Tafeldecker am Hopfengarten“ in Stadtbergen.

Von Julia Paul

Die Tafeldecker gibt es jetzt auch in Stadtbergen – genauer gesagt: die Tafeldecker am Hopfengarten im Bürgersaal Stadtbergen. Im neuen Restaurant verwöhnen Torsten Ludwig und Gerd Kalkhoff ihre Gäste in Zukunft mit bayerisch-schwäbischen Tappas: Rahm-Tagliatelle mit schwarzem Trüffel, Kürbismaultaschen auf Süßkartoffelragout, ein krosses Lachsforellenfilet auf Kartoffel-Tomatenpüree und Curry-Zitronencremesuppe mit einer Pesto-Garnele – und das sind nur einige der zehn Tapas.

Die Tafeldecker am Hopfengarten tischen jetzt auf

Tapas, das sind kleine Speisen zum Durchprobieren und selbst Zusammenstellen. Wem beim Lesen nun bereits das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, der sollte mit einem Besuch im neuen Restaurant in Stadtbergen nicht zögern, denn dort tischen die aus der Fuggerei in Augsburg bekannten Tafeldecker seit Kurzem im Bürgersaal auf.

Die Tafeldecker am Hopfengarten orientieren sich am erfolgreichen Konzept der Tafeldecker in der Fuggerei Augsburg. Bild: Die Tafeldecker

Dieser und das angeschlossene Restaurant tragen den Namen „Die Tafeldecker am Hopfengarten“ und dort wird sicherlich jeder fündig. Neben den Tapas gibt es auch weitere typisch bayerische und internationale Vorspeisen, Brotzeiten, Hauptspeisen und Desserts. Sowohl für Vegetarier als auch für Veganer ist bei der vielfältigen und gesunden Auswahl etwas dabei.

Wiedererkennungswert der Tafeldecker aus der Fuggerei in Augsburg

Bei schönem Wetter können Gäste die leckeren Spezialitäten auf der schönen Sonnenterrasse genießen. Auf sie wurde bei der Neugestaltung ein besonderes Augenmerk gelegt. Mit Katharina Hämmerle, verantwortlich für die Raumgestaltung, setzen die Gastronomen bei der Inneneinrichtung auf den Wiedererkennungswert der Tafeldecker-Optik aus dem erfolgreichen Lokal in der Fuggerei.

Restaurant, Catering und Veranstaltungen

Bereits vor der Corona-Krise hatten Ludwig und Kalkhoff den Pachtvertrag für die Bewirtung des Bürgersaals in Stadtbergen inklusive des angeschlossenen Restaurants am Hopfengarten unterschrieben. Jetzt kann es bei den Tafeldeckern endlich richtig losgehen – auch mit dem Catering im privaten wie im geschäftlichen Rahmen und mit verschiedensten Veranstaltungen in einem eigenen Saal: Schließlich stehen die Tafeldecker für flexible gastronomische Dienstleistungen. Zuverlässigkeit, Professionalität und Freundlichkeit sind zwar nicht in der Speisekarte explizit aufgeführt, im Bewusstsein des Teams aber fest verankert. So werden nicht nur die Sinne der Gäste verwöhnt, sondern auch außergewöhnliche Momente geschaffen.

Diese wird es bei den Tafeldeckern am Hopfengarten in Zukunft öfter geben. Bei schönem Wetter möchten die Pächter einen Eventkalender etablieren. „Mit Barbecue-Abenden, Fleisch und Fisch aus dem Smoker, Spanferkel vom Grill, zubereitet vor den Augen der Gäste, einem saisonalen Sonntagsbrunch und vielem mehr wollen wir unsere Gäste verwöhnen“, freut sich Ludwig.

„Prost – und auf die Neueröffnung!“: Torsten Ludwig (im Bild) ist gemeinsam mit Gerd Kalkhoff neuer Pächter des Stadtberger Bürgersaals. Bild: Die Tafeldecker

Die Tafeldecker in Stadtbergen

Adresse: Am Hopfengarten 12, 86391 Stadtbergen

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag :17.30 bis 22 Uhr

:17.30 bis 22 Uhr Samstag und Sonntag: 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Vorbestellungen zum Mitnehmen oder Reservierungen unter:

Telefon : 0821/431816

: 0821/431816 E-Mail: info@dietafeldecker.de

Weitere Infos gibt es hier.