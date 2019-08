Anzeige

Die ganz besondere Zeitreise einer Gemeinde

Adelsried stellt sein Fest zum 1000-jährigen Bestehen auf die Beine. Es ist ein wunderbares Zusammenspiel aller Beteiligten - trotz großer Anstrengungen.

Von Vincent Aumiller

„Ein Fest. Eine Zeitreise. Viele Momente“ – unter diesem Motto begeht die Gemeinde Adelsried ein ganz besonderes Fest: Der Ort im nordwestlichen Landkreis Augsburg feiert 1000-jähriges Bestehen. Und weil sich ein derartiges Jubiläum nicht in ein Wochenende packen lässt, stehen gleich insgesamt acht Festtage an. „Adelsried Eintausend“, so der prägnante Name der Veranstaltung, erstreckt sich von Donnerstag, 8. August, bis Sonntag, 11. August. Teil zwei startet dann am Donnerstag, 15. August, und findet sein Finale am Sonntag, 18. August.

400 Freiwillige sind auf den Beinen

„Mit den Planungen haben wir bereits vor zwei Jahren begonnen“, erzählt Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann. Sie ist auch im siebenköpfigen Festausschuss vertreten, der federführend tätig ist. „Insgesamt sind und waren aber bislang rund 400 Freiwillige im Einsatz“, verrät sie. „Es ist ein ganz wunderbares Zusammenspiel der Dorfgemeinschaft. Vor allem unsere Vereine engagieren sich enorm . Alle halten einfach gut zusammen, auch wenn einige beispielsweise bald eine zweiwöchige Straßensperrung in Kauf nehmen müssen“, lobt die Bürgermeisterin.

Vorträge zu den geschichtlichen Hintergründen Adelsrieds

Seit gut eineinhalb Jahren finden bereits Veranstaltungen statt. So wurde beispielsweise in Vorträgen von Prof. Dr. Rolf Kießling („Leben, Arbeiten und Feiern um das Jahr 1000“), Dr. Peter Fassl („Lebens- und Rechtsverhältnisse in der agrarischen Welt von Adelsried“) und Friedrich Geiger („1000 Jahre in 100 Minuten“) die Adelsrieder Geschichte beleuchtet. „Egal, ob Kartoffelernten im Ferienprogramm oder eine Fotobox beim Bürgerfest – alles wurde gut angenommen“, freut sich Stegherr-Haußmann.

Viel Zeit und Arbeit investierten die Adelsrieder auch in den Aufbau ihrer insgesamt elf Hofstellen, die entlang des Festgeländes postiert sind. Freiluftbühne, historische Badstube oder eine Naturapotheke – es wurde fleißig gewerkelt. „Da kamen Talente zum Vorschein, die bisher im Verborgenen waren“, freut sich die Bürgermeisterin.

Für das Programm (siehe eigener Artikel) wurde ein eigener Flyer gestaltet, auch eine „Adelsried Eintausend“- Homepage ist online zu finden. Ein ziemlicher Aufwand, könnte man meinen. „Aber der hat sich gelohnt“, betont das Gemeindeoberhaupt.

