Tipps für den Haushalt: Sparen, putzen & Co.

Ob beim Wochenenkauf, der Einrichtung von Haus bzw. Wohnung oder bei Geschenken: Geld sparen kann man überall. Wie das am besten geht, hat Monika Riedmüller uns verraten...

Monika Riedmüller ist gelernte Hauswirtschaftsmeisterin und Gartenbäuerin aus Niederrieden im Unterallgäu, Schatzmeisterin, Vorsitzende des Bildungswerkes im KDFB Diözesanverband Augsburg und selbstständige Referentin beim KDFB Diözesanverband Augsburg sowie beim Verbraucherservice Bayern in Augsburg. Sie hält Vorträge und gibt Gesundheits- und Haushaltskurse – auch in Schulen. Darin spricht sie über Themen rund um Ernährung, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie man ein Haushaltsbuch führt und vieles mehr und lädt die Schülerinnen und Schüler auch mal auf einen Bauernhof ein.

Ganz exklusiv hat Riedmüller auch uns Tipps gegeben, um mehr und besser im Haushalt zu sparen.

Sparsam bei der Gartenarbeit

Im Garten rät Monika Riedmüller zu einer Mischbepflanzung, also Nutzsträucher neben Ziersträuchern. Zwischen Hecken können Nuss- oder Holdersträuche sowie Cornellkirschen gepflanzt werden, Kräuter wachsen gut zwischen Rosen. So fördern Frauenmantel und Schafgarbe die Gesundheit von Rosen und auf Steinbeete sollte nach Möglichkeit ganz verzichtet werden.

Aufräumen wie eine richtige Hausfrau

Daheim eine Sichtordnung herstellen, also zumindest das aufräumen, was einem Gast als erstes ins Auge fallen würde: den Tisch, die Anrichte, die Spüle oder alles, was auf dem Boden liegt. Das geht in 15 Minuten. Nicht in Kleinigkeiten verzetteln wie Schubladen sortieren.

Geld bei Geschenken sparen

Es muss nicht immer etwas gekauft werden. Viel wertvoller sind selbst hergestellte Geschenke wie Liköre, Chutneys oder Fruchtaufstriche, Karten (Stichwort Handlettering) oder aus Stoffresten genähte Lavendelsäckchen für den Schrank, weil sie das kosten, was heute am kostbarsten ist: Zeit.

Weniger Geld für den Wocheneinkauf ausgeben

Es ist umständlich und aufwendiger, im Kleinen, zum Beispiel bei Lebensmitteln, zu sparen – besser große Haushaltsposten wie Versicherungen oder die Energieversorgung überprüfen. Das Paretoprinzip oder die 80-zu-20-Regel anwenden. Sie besagt, dass 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden können.

Tipps für einen zeitlosen Kleiderschrank

Hochwertige, zeitlose Kleidung kaufen, die nicht in die Reinigung muss, sondern selber gewaschen werden kann. Bei Bedarf ausbessern und nicht in der Tonne entsorgen, sondern zum Beispiel über den Kleiderkreisel weiterreichen.

Die Wohnung mit wenig Geld einrichten

Nachhaltiges Wirtschaften betrifft auch das Wohnen. Möbel sollten so lange wie möglich genutzt werden, Sofas können frisch bezogen anstatt neu gekauft werden. Andere Kissenbezüge oder eine neue Deko verändern Räume, ohne dass die Möbel ausgetauscht werden müssen. Und: Muss es eine komplette eigene Wohnung sein oder wäre auch eine Wohngemeinschaft eine Option?

Wie organisiere ich meine Ablage am besten?

3-Ablagesystem einführen. Ein Fach ist der Papierkorb, ein zweites, was sofort bearbeitet werden kann, ein drittes, wo alles landet, das in einem bestimmten, festgelegten Zeitraum in einer Woche bearbeitet werden kann.

