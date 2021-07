Umsonst & Draußen: Sommerbühne im Rathausgarten

Die Sommerbühne im Rathausgarten in Dinkelscherben findet noch bis Samstag, 7. August, statt. Welche kostenlosen Konzerte noch zu sehen sind:

Seit einigen Wochen finden an den Wochenenden im idyllischen Rathausgarten im Zentrum von Dinkelscherben verschiedene Umsonst & Draußen Konzerte statt. Nach dem gelungenen und weitgehend trockenen Auftakt zur Sommerbühne im Rathausgarten Dinkelscherben findet dieses Wochenende schon die dritte Auflage voller Musik und Kultur statt. Dank niedriger Inzidenzwerte konnten die Corona-Regeln gelockert werden und ab sofort ist kein Test oder Nachweis mehr nötig. Spontanentschlossene können gerne am Abend, auch ohne Reservierung, vorbeischauen. Beginn ist jeweils zwischen 18 und 18.30 Uhr. Der Eintritt an allen Abenden ist frei, ein Essen- und Getränkeverzehr in Höhe von zehn Euro wird erwartet.

„Leider kann auch dieses Jahr kein Dinkel-Festival im üblichen Rahmen stattfinden“, sagt Mitveranstalter und Bürgermeister Edgar Kalb. Deshalb haben sich die Organisatoren Gedanken über eine Ersatzveranstaltung gemacht, woraus dann die Idee für eine „Sommerbühne im Rathausgarten“ entstanden sei. Die Veranstaltungsreihe soll in erster Linie den durch die Auflagen im Zuge der Krise betroffenen Künstlern und Veranstaltungstechnikern zu Gute kommen. Örtliche Vereine übernehmen die Bewirtung und können so ihre Vereinskassen etwas aufbessern. „Wir hoffen, dass die Gäste der Veranstaltungen ihren Abend in den Gaststätten und Biergarten ausklingen lassen und so auch die örtliche Gastronomie von den Veranstaltungen profitieren kann“, heißt es von den Machern des Festes.

„Miss Maybellene” erweckt die deutschen Hits der Fünfziger und Sechziger zum Leben, staubt sie ab und befreit sie, wo sie schon dabei ist, vom Kitsch. Ihr Repertoire umfasst auch Pop-Klassiker. Auf der Sommerbühne ist sie am Samstag, 24. Juli, zu sehen. Foto: Max Saufler

Festivalradio: Für alle, die an diesem Abend nicht live dabei sein können, wird jeder Abend aus dem „Funkbüro Reischenau“, einem digitalen Radiosender, extra für das Festival, übertragen. Aufbereitet mit kuriosen Meldungen aus dem Landkreis Augsburg, Interviews mit den Künstlern und kleinen Reportagen lohnt sich hier das Einschalten auf jeden Fall. Die Beiträge können auch im Nachhinein als Podcasts online angehört werden.

Infos zur Sommerbühne im Rathausgarten Dinkelscherben:

An sechs Wochenenden, vom 2. Juli bis 7. August 2021, finden im idyllischen Rathausgarten im Zentrum von Dinkelscherben und unter freiem Himmel Konzerte verschiedener Art statt. Die gastronomische Versorgung übernehmen örtliche Vereine. Es stehen circa 250 Sitzplätze zur Verfügung. Einlass ist an allen Tagen ab 17 Uhr, Programmbeginn ist zwischen 18 und 18.30 Uhr. Das Programm endet um 21:30 Uhr, der Rathausgarten wird um 22 Uhr geschlossen. Die Sommerbühne wird vom Bundesprogramm „Neustart Kultur“ und von der Regionalentwicklung Augsburger Land West (Real West) gefördert.

Einfach vorbeikommen und Spaß haben: Der Einlass ist derzeit ohne Corona-Test, Impf- oder sonstigen Nachweis möglich!

Detlef Winterberg präsentiert: „One Minute Wonder!“, ganz nach dem Motto: Kurz und Knackig statt Lang und Labbrig. Foto: Detlef Winterberg

Der Eintritt ist an allen Abenden kostenlos. Über den Erwerb von Verzehrgutscheinen werden die auftretenden Künstler und die gemeinnützigen Vereine unterstützt. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Platzreservierung sind über die Webseite möglich. Personen ab 6 Jahren benötigen ein Ticket, jüngere Kinder kommen ohne Ticket rein. Ein Einlass an der „Abendkasse“, also ohne Reservierung, ist im Falle von noch freien Plätzen möglich. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Abgesagt wird nur bei Unwetterwarnung oder bei neuen coronabedingten Auflagen. pm

Infos und Tickets unter

www.sommerbuehne-im-rathausgarten.de

Dinkelscherben: Das Programm der Sommerbühne im Rathausgarten