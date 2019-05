Anzeige

Doppeljubiläum in Gebenhofen

60 Jahre Vereinsbestehen und 50 Jahre Pfingstfest: In Gebenhofen hat die DJK gute Gründe zu feiern. Was der Festausschuss vom 8. bis 10. Juni geplant hat

Von Vincent Aumiller

In Gebenhofen läuft der Countdown. Nur noch wenige Tage sind es, bis der Startschuss für das Highlight eines jeden Jahres im Affinger Ortsteil fällt: Am Samstag, 8. Juni, ist der Auftakt für das Pfingstfest – traditionell veranstaltet von der DJK Gebenhofen-Anwalting. Drei Tage, bis zum Pfingstmontag, 10. Juni, wird gefeiert, gelacht, getanzt, gegessen, getrunken und natürlich gesportelt.

Heuer findet das bis weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Fest bereits zum 50. Mal statt. „Darauf sind wir natürlich besonders stolz“, sagt der Vorsitzende Norbert Schiller. „Zumal wir heuer gleichzeitig unser 60-jähriges Vereinsbestehen feiern dürfen“, ergänzt er.

Das Kommen soll keiner bereuen

Doppeljubiläum also für die DJK. Um diesen besonderen Umstand zu würdigen, wurde im Festausschuss in unzähligen Arbeitsstunden diskutiert, geplant, gefeilt und organisiert. Am Ende ist ein Programm herausgekommen, dass dem guten Ruf des Pfingstfestes mehr als nur gerecht wird. „Keiner soll sein Kommen bereuen“, erzählt Schiller mit einem Augenzwinkern.

Los geht es am Samstag, 8. Juni, um 17 Uhr. Dann trifft man sich in der Gebenhofener Ortsmitte. Die Blaskapelle Thierhaupten spielt zum Empfang der Vereine ein Standkonzert – im Anschluss zieht man gemeinsam zum Zelt, das wie immer von fleißigen Helfern auf dem großen Sportheimparkplatz aufgebaut wurde. Apropos Unterstützer: „Rund 100 Personen sind vor, während und nach der dreitägigen Veranstaltung im Einsatz. Ihnen allen gebührt unser Dank“, betont der DJK-Verantwortliche.

Rotzlöffel heizen am ersten Abend ein

Den Höhepunkt des Starttages bildet dann ab 21 Uhr die Band „Rotzlöffel“. Von Volksmusik bis Alpenrock haben die vier Partygaranten alles im Repertoire und werden dem Publikum sicherlich ordentlich einheizen. „Wer beim Festauftakt teilnimmt, kann dort Festzeichen im Wert von drei Euro erwerben – die gelten für den „Rotzlöffel“-Auftritt auch als Eintrittskarten. Wer später zum Zelt kommt, zahlt fünf Euro“, erklärt Schiller. Die restlichen Tage ist der Eintritt übrigens frei.

Tag zwei – also Pfingstsonntag – startet besinnlich. Um 9.30 Uhr ist Festgottesdienst im Zelt. Beim anschließenden Mittagessen spielen „da Oa und die Andan“ aus dem benachbarten Haunswies quasi ein musikalisches Heimspiel. Ab 13 Uhr rollt erstmals der Ball, wenn das U 17-Jugendturnier seinen Lauf nimmt. Um 17.30 Uhr erfolgt dann der Anpfiff für ein Einlagespiel der ganz besonderen Art: Die DJK-Allstars treffen auf eine Ü50-Auswahl des Bundesligisten FC Augsburg – und so einige bekannte Gesichter aus der Region und der DJK-Vergangenheit werden hier gegen das runde Leder treten. Für einen gebührenden Abschluss des Sonntags sorgen „Unterland Power“ aus Tirol mit Partyhits und Zillertaler Evergreens.

Auf zum Endspurt

Bloß nicht schlappmachen heißt es am Pfingstmontag: Schließlich hat es der Finaltag noch einmal in sich. Nicht fehlen darf natürlich der traditionelle Weißwurstfrühschoppen ab 10 Uhr. Und mit der Musik von „Zillertal-Power“ schmeckt der bayerische Klassiker gleich noch besser. Frisch gestärkt, rückt der Fußball wieder in den Vordergrund: Ab 11.30 Uhr startet das Peter-Winter-Gedächtnisturnier der Senioren, das seit 1996 diesen Namen trägt. Die Ehre des abschließenden Auftritts wird den „4-Taktler“ zuteil. Beim Stimmungsabend für Jung und Alt findet das DJK-Doppeljubiläum ab 18 Uhr sein krönendes Ende.

Das Programm in der Übersich und weitere Infos unter

