Alles Wichtige zur Augsburger Herbstdult 2021

Von Montag, 4. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober, ist wieder Dult in Augsburg. Zwischen Jakober- & Vogeltor reihen sich Händler aneinander - und das trotz Corona...

Von Besucherinnen und Besuchern ebenso wie von Markthändlerinnen und Markthändlern sehnsüchtig erwartet: die 138. Michaelidult! Nachdem das traditionelle Volksfest im Frühjahr ausfallen musste, findet die Herbstdult vom 4. bis 10. Oktober 2021 statt.

Öffnungszeiten & Sortiment der Herbstdult in Augsburg

Die Herbstdult 2021 hat von Montag, 4. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober 2021 täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Stände sind im Bereich der Vogelmauer und der Oberen Jakobermauer aufgebaut. Heuer bieten 94 Markthändlerinnen und -händler ihre Waren auf der längsten Freiluftkaufstraße Augsburgs an. Das breit gefächerte Sortiment umfasst unter anderem...

Schafwollartikel

Bücher

Pfannen

Töpfe

Tee

Autopflegemittel

Holzspielwaren

und vieles mehr

Das ist neu bei der Augsburger Dult

Auch der beliebte „Billige Jakob“ ist wieder an der Vogelmauer vertreten. Neben den altbekannten Klassikern ergänzen in diesem Jahr beispielsweise Garten-Accessoires, Artikel aus Bambus, Baumstriezel und Olivenholzprodukte das umfangreiche Angebot der über 1000 Meter langen Einkaufstraße. So wird ein Bummel über die Dult sicher für jede und jeden zu einem erfolgreichen Einkaufserlebnis.

Auch hungrige Mäuler, die sich nach einer ausgiebigen Shopping-Tour stärken wollen, werden auf der Herbstdult fündig. Verschiedene Imbiss- und Getränkestände bieten allerlei Leckereien und ein Kinderkarussell im Bereich der Vogelmauer rundet das vielfältige Angebot der Dult ab.

Michaelidult 2021 trotz Corona: Das gilt!

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es auf der Dult ein umfangreiches Hygienekonzept. So werden an jedem der sieben Zugänge die Besucherzahlen sowie die Kontaktdaten via App oder Kontaktformular erfasst. Unter der Woche ist ein normaler Einkauf möglich, wenn Abstände nicht eingehalten werden können, muss eine Maske getragen werden. Am Sonntag, wenn ein höheres Besucheraufkommen erwartet wird, ist ein 3G-Nachweis nötig.

Alles Weitere zum Besuch der aktuellen Dult gibt´s hier oder auf Facebook. pm/kabr