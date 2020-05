Anzeige

Ein Fest für alle Mamas - so klappt's

Jährlich am zweiten Sonntag im Mai wird Muttertag gefeiert. Wie der Tag zu einem echten Verwöhntag für alle Mamas werden kann, erfahren Sie hier.

Ohne sie läuft zu Hause einfach nichts so richtig rund: Mamas sind – modernes Frauenbild hin oder her – einfach doch das Herzstück jeder Familie. Aus diesem Grund wird jährlich am zweiten Sonntag im Mai der Muttertag gefeiert. Heuer fällt er auf den 10., also kommenden Sonntag.

Mit kleinen Aufmerksamkeiten – Selbstgebasteltem, Blumen oder einem feinen, selbst gekochten Essen – kann man seiner Mama eine Freude machen. Während sie morgens in Ruhe ausschlafen darf, kann Mann mit den Kindern ganz entspannt die Vorbereitungen treffen.

Kinder können Aufgaben übernehmen

Die Kleinen freuen sich, wenn sie auch Aufgaben übernehmen dürfen: Tisch decken, Wasser in die Vase füllen, Grußkarte basteln, im Topf umrühren – Papas wissen sicher, was sie ihrem Nachwuchs zutrauen können. Papas wissen auch ganz sicher, dass die Küche nicht einem Schlachtfeld gleichen darf, sonst ist es mit Mamas Entspannung schnell vorbei. Also am besten: wegräumen, was man nicht mehr braucht, und Kleckereien sofort wegwischen.

Regionaler Handel bietet alles für den Muttertag

Alles, was für einen gelungenen Mutterverwöhntag nötig ist, erhält man in bester Qualität natürlich im regionalen Handel: Blumen für den Festtagstisch, Spargel als saisonalen Gaumenschmaus, den passenden edlen Tropfen dazu und das Stück köstlicher Torte für den Nachmittag. Ein Küsschen für die Herzensmama versüßt den Tag erst recht. (lime)

So sagt man Mama in anderen Sprachen

