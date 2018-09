Anzeige

Ein Fest rund um die tolle Knolle

Endlich ist es wieder soweit: Das Langenhaslacher Kartoffelfest geht in die neunte Runde. Zwei Tage lang dreht sich am Festplatz alles rund um die tolle Knolle.

Das Fest startet am Samstag um 19 Uhr mit dem Aufmarsch der Vereine. Dabei mischen sich unter die ortseigenen Vereine dieses Jahr besondere Gäste: Die Partnerkapelle aus Lengstein in Südtirol ist zu Gast. Im Rahmen des Kartoffelfestes feiern die beiden Musikvereine ihre 40jährige Freundschaft. Zustande gekommen ist die Fernfreundschaft eher zufällig: Mitte der 70er Jahre lernten sich eine Lengsteinerin und eine Langenhaslacherin durch eine Brieffreundschaft kennen und entdeckten Parallelen bei ihren Ehemännern fest: Sie spielten dasselbe Instrument im örtlichen Musikverein und waren zudem Mitglieder der Vorstandschaft – schnell war die Idee eines Austausches geboren. Seither besuchen sich die Kapellen, die 400 Kilometer und gute 480 Höhenmeter trennen, jedoch die Liebe zur Blasmusik sowie die sprachliche und kulturelle Verwandtschaft verbinden, regelmäßig. Die Musikkapelle Lengstein übernimmt im Anschluss an den Vereinsaufmarsch auch die musikalische Gestaltung des Abends, während das Team rund um den Musikverein Langenhaslach die Gäste mit Kartoffel-Schmankerln verwöhnt. Dabei wird Wert auf Frische und regionale Erzeugnisse gelegt: Die circa 100 Kilogramm Kartoffeln, die die Familie Glogger aus Halbertshofen liefert, werden am Samstagmorgen vom Küchenteam geschält und in der Zeltküche frisch verarbeitet. Auf dem Teller präsentieren sie sich fertig unter anderem als Sauerkraut-Puffer, Kartoffelsuppe und Kartoffelpizza. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt und anschließendem Frühschoppen und Mittagstisch mit dem Musikverein Violau. Nachmittags bieten die Langenhaslacher Ministranten zu Kaffee und Kuchen ein buntes Kinderprogramm an und die Showtanzgruppe „Remember“ des TSV Langenhaslach tritt auf. Ab 18 Uhr lässt der Musikverein Ebershausen das Fest bei zünftiger Blasmusik ausklingen.

Programm

Samstag, 8. September

„40 Jahre Freundschaft mit der Musikkapelle Lengstein/Ritten“

19 Uhr Aufmarsch der Vereine zum Festzelt Anschließend Stimmungsabend mit der Musikkapelle Lengstein/Ritten

Sonntag, 9. September

9.30 Uhr Gottesdienst im Festzelt

Anschließend Frühschoppen und Mittagstisch mit dem Musikverein Violau

Nachmittags Kaffee und Kuchen Buntes Kinderprogramm der Ministranten Auftritt der Tanzgruppe „Remember“ des TSV Langenhaslach

18 Uhr Festausklang mit dem Musikverein Ebershausen

Kartoffel-Schmankerl:

Kartoffelpuffer

Kartoffel-Sauerkraut-Puffer

Kartoffelsuppe

Kartoffelbauzen

Kartoffeltaschen

Ofenkartoffeln

Kartoffelpizza

Süße Kartoffelplätzchen