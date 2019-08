Anzeige

Ein ganz neues Kapitel

Am Dienstag, 10. September, geht wieder die Schule los - auch für Erstklässler. Viele Kinder sind deshalb aufgeregt. Wie der erste Schultag ein Erfolg wird.

Von Roxana Hartl

Nur noch zehnmal schlafen: Dann ist für viele Kinder in Bayern ein ganz besonderer Tag. Denn sie treten am Dienstag, 10. September, ihre Schullaufbahn an. Mit der Tüte im Arm, neuem Ranzen und einer großen Portion Stolz machen sich die ehemaligen Kindergartenkinder auf den Weg in einen neuen Lebensabschnitt. Auch für „alte Hasen“ startet an diesem Datum ein neues Kapitel. Andere Klassenkameraden, andere Lehrer – der erste Schultag ist für alle spannend.

Während größere Kinder und deren Eltern bereits wissen, was man im Schulalltag alles braucht, müssen sich „Neulinge“ erst einmal in der Welt der Stifte, Hefte und Bücher zurechtfinden. Da ist es praktisch, dass die meisten Schreibwarengeschäfte einen ganz besonderen Dienst zum Schulanfang anbieten: Man geht mit der Liste an benötigten Dingen, die man von der Schule erhält, zum Fachmann des Vertrauens und reicht sie an die dortigen Mitarbeiter weiter. Diese stellen dann genau das richtige Paket zusammen.

Was darf’s sein?

Die Profis wissen genau, worauf sie achten müssen. Ist das Kind Rechts- oder Linkshänder? Welcher Füller ist am besten für die kleinen Hände geeignet? Und welche Buntstifte haben die bruchsichersten Minen? Gut, dass man sich in all diesen Belangen auf den Fachhandel verlassen kann.

Eine weitere Frage stellt sich spätestens am Morgen des ersten Schultages: Was soll man nur anziehen? Wichtig ist vor allem, dass sich das Kind wohlfühlt. Besonders schön ist es, wenn sich der Sohn oder die Tochter das Outfit selbst aussuchen darf. So fühlt sich der Nachwuchs gleich viel erwachsener und ernst genommen. Wie wäre es zu dem besonderen Anlass mit ein paar neuen Kleidungsstücken? Ob Blümchenrock, coole Jeans oder glänzende Lackballerinas – Hauptsache, das Kind trägt die Sachen gern.

Ist der große Tag gekommen, macht sich Aufregung in der Familie breit. Wird der Lehrer nett sein? Und finden sich sofort neue Freunde? Vor lauter Lampenfieber ist kaum ans Essen zu denken. Ist die erste Schulstunde vorbei, die Tüte geplündert und der Adrenalinpegel gesunken, sieht das gleich ganz anders aus: Der große Hunger meldet sich zu Wort. Viele Familien möchten den besonderen Tag gebührend feiern und entscheiden sich daher für ein Mittag- oder Abendessen im Restaurant. Dazu sollte man rechtzeitig reservieren.

Zwischen Zwiebelrostbraten, Pizza oder Wokgemüse erzählt das frischgebackene Schulkind dann mit strahlenden Augen vom ersten Tag. Und freut sich schon auf morgen.

