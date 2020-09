„Eine Aufgabe fürs Leben“

Karin und Georg Demharter vom Landgasthof Demharter im Interview

20 Jahre Neuer Landgasthof Demharter: Welche Momente sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Georg Demharter: Da gibt’s sehr viele. Zwei emotionale Momente waren auf jeden Fall einmal die Einweihung vom neuen Haus, an der alle Handwerker und unsere Familie dabei waren. Unser Haus- und Hofpfarrer, Herbert Mayr, hat damals den Neubau geweiht. Er hat mich schon getauft und getraut. Und hier der zweite emotionale Moment. Ganz klar, die eigene Hochzeit mit Freunden und Familie in der schönsten Location, bei uns zu Hause.

Was bedeutet es für Sie, einen Gasthof in fünfter Generation zu führen?

Georg Demharter: Das sind mehrere Punkte. Der Zusammenhalt in der Familie, danach folgt die Verantwortung die Tradition fortzusetzen und der dritte Punkt ist ganz wichtig: Nur mit guten Mitarbeitern ist das Potenzial vorhanden, den Landgasthof weiterzuführen. Hervorgehoben werden muss hier unbedingt, dass Mama Liesbeth mit ihren 73 Jahren immer noch voller Herzblut im Geschäft tätig ist und gemeinsam mit meiner Frau das perfekte Team bildet.

Sie sind Koch aus Leidenschaft und bezeichnen Ihre Küche als Schwäbische Genussküche. Was zeichnet diese aus?

Georg Demharter: Genussküche heißt ganz klar regional Lebensmittel beziehen und diese saisonal zu verarbeiten. Und das spürt auch der Gast, dass hier einfach noch mit Leidenschaft gekocht wird. Wir sind keine Handlanger der Lebensmittel, sondern Handwerker. Da merkt man, dass wir noch mit Liebe kochen.

Bei Ihnen ist jeder Gast willkommen. Vom Brotzeitesser bis hin zum Feinschmecker. Wie schafft man es, allen Geschmäckern gerecht zu werden.

Georg Demharter: Das ist immer die Kunst, den Spagat zu gestalten, dass Jung wie Alt kommen. Man muss die Speisekarte so gestalten, dass die Jüngeren an Themenabenden ihre Speisen finden, aber auch die ältere Generation weiterhin gut zu bedienen, sodass Jubiläen oder ähnliche Feiern in passendem Rahmen stattfinden können. In meinen Augen sollte man einfach breit gefächert aufgestellt sein und die Hemmschwelle darf auch nicht zu hoch sein. Das heißt im Klartext, wer einen Wurstsalat im Biergarten essen möchte, muss genauso willkommen sein, wie einer, der sein Filetsteak genießen möchte. Und das ist der Spagat, den wir sehr gut schaffen.

Der Landgasthof ist eine gefragte Partylocation. Was ist Ihr Tipp an die Paare, die noch auf der Suche sind?

Karin Demharter: Wichtig ist früh einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren. Dabei zählt das Bauchgefühl ganz viel, schließlich sind sehr viele Emotionen mit dabei. Ich sage immer gutes Essen, gutes Trinken sind die Basics, das erwarte ich in einem guten Landgasthof. Hier geht es eigentlich schon weiter: Wo werde ich verstanden, wie ich feiern möchte? Wo kann ich meine Wünsche umsetzen, wie ich möchte? Dann muss die Chemie passen zwischen Gastronom – dem Wedding Planner – und dem Brautpaar. Wir kommunizieren über das Jahr sehr viel, deshalb ist es ratsam, früh einen Termin zu vereinbaren und das Save the Date zu machen. Wir sehen uns ganz klar als Dienstleister. Wir wollen mit dem Brautpaar gemeinsam die Veranstaltung durchführen. Wünsche werden soweit wie möglich erfüllt. Wir stehen dabei dem Paar mit unserem Wissen und Können zur Seite.

Gastronomie in Zeiten von Corona. Wie haben Sie das letzte halbe Jahr wahrgenommen und wie sind Sie mit der Situation umgegangen.

Georg Demharter: Ja, es war ein sehr intensives halbes Jahr. Das muss man ganz klar sagen. Am Anfang weiß man nicht, was auf einen zukommt. Dann kam der Lockdown, dann die Komplettschließung. Wir haben relativ schnell unseren To-go-Service eingerichtet und das ging nur mit der Familie. Wir haben diese acht Wochen komplett eigenständig als Familienteam gemeistert, bis dann langsam wieder die Öffnung kam.

Karin Demharter: Mega mega tolle Leute, die uns wirklich unterstützt haben und die gesagt haben: „Klar kommen wir und holen was bei dir!“ Die Wirtshausunterstützung war von der ersten Stunde an super. Ich bin so stolz auf unsere Stammgäste, die uns beigestanden sind und die jetzt immer noch kommen. An dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir so unterstützt worden sind.

Georg Demharter: Ansonsten sind wir recht gut durch das Veranstaltungsloch gekommen. Aber es war mental sehr anstrengend und schwierig durch die ganzen Veranstaltungen, die storniert worden sind und dazu kamen die Emotionen der Brautpaare. Das war schon sehr, sehr schwierig. Aber man hat doch einen sehr guten Dialog gefunden und vor allem auch Lösungen. Aber es war halt eine neue Herausforderung. So etwas hat es noch nie gegeben.

Was wünschen Sie sich für den Landgasthof in der Zukunft?

Georg Demharter: Was wünscht sich jeder Familienvater? Dass die Tradition weitergeht. Wir sind den Weg vorgegangen, was die Kinder dann selbst machen, müssen sie entscheiden. Es ist immer schön, wenn jemand einsteigt, aber aktuell sind sie noch zu jung.

Als Abschluss. Was ist Ihr Lieblingsgericht von der Karte?

Georg Demharter: Ganz schwere Frage. Es gibt viele Highlights. Jetzt sind es Steinpilze, ansonsten ganz klassisch ein Zwiebelrostbraten.

Karin Demharter: Und mein Highlight ist das bayerische Cordon bleu.