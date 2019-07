Anzeige

Einen Liga-Profi auf der Trainerbank

Beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II in der vergangenen Saison kassierten die Illertisser eine 1:3-Niederlage.

Tabellenführer 1. FC Nürnberg II kommt ins Vöhlinstadion

Ein Spitzenspiel erwartet die Fußballfans am kommenden Samstag, 3. August, um 14 Uhr, im Vöhlinstadion. In seinem vierten Heimspiel in Folge empfängt der Regionalligist FC Illertissen den Tabellenführer 1. FC Nürnberg II. Die Franken werden vom ehemaligen Bundesliga-Profi Marek Mintál gecoacht.

Nach dem furiosen 5:3-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TSV 1860 Rosenheim möchte der FVI an diese Leistung anknüpfen. Vor allem Neuzugang Kai Luibrand feierte bei dem Offensivspektakel mit drei Treffern einen perfekten Einstand. Dennoch bedauerte FVI-Trainer Marco Küntzel nach dem Spiel, dass trotz des hohen Sieges zu viele Tormöglichkeiten vergeben wurden. Das könnte dem Tabellensechsten gegen Spitzenreiter Nürnberg zum Verhängnis werden.

Marek Mintál ist Coach

Nach drei Siegen und einem Unentschieden feierten die Nürnberger einen nahezu perfekten Saisonstart. Auf ihrer Trainerbank sitzt in dieser Runde kein Geringerer als Marek Mintál, den die Nürnberger Fans während seiner aktiven Laufbahn beim Club zur Mittelfeldlegende des Jahrhunderts wählten. In seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg wurde Mintál zweifacher Torschützenkönig der zweiten Bundesliga, Torschützenkönig der ersten Bundesliga, DFB-Pokalsieger und spielte im Europacup. In seiner Heimat wurde der slowakische Profi-Fußballer zwei Mal zum Fußballer des Jahres und ein Mal zum Fußballspieler des Jahrzehnts ernannt. Im Jahr 2012 beendete der heute 41-Jährige seine Karriere.

Zwei Niederlagen in der vergangenen Runde

An die Begegnungen mit dem FCN II in der vergangenen Saison haben die Illertisser keine guten Erinnerungen. Zuhause verloren sie mit 1:3, beim Club mit 2:4. Das soll am Samstag anders werden. kek