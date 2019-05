Anzeige

Einkaufsstadt Wertingen lädt

Frühjahrsmarkt am Sonntag – Geschäfte haben geöffnet – Finale beim Volksfest

Am kommenden Sonntag, 2. Juni, ist wieder einiges geboten in der Zusamstadt: Zum traditionellen Wertinger Frühjahrsmarkt entlang der Hauptstraße und rund um den Marktplatz werden wieder rund 90 Fieranten erwartet, die sich im Herzen der Innenstadt mit ihren Waren und kulinarischen Spezialitäten präsentieren. Dazu haben parallel am Sonntag auch zahlreiche örtliche Fachgeschäfte geöffnet und locken mit besonderen Marktaktionen und -angeboten.

Dazu ist im „Städtle“ derzeit auch wieder Volksfest-Zeit. Am kommenden Sonntag steht dabei das große Finale am Festgelände an der Industriestraße an. Unter anderem findet dabei ab 16 Uhr der „Böhmische Blasmusik-Cup“ mit Musikkapellen aus der Region statt. Zur Mittagszeit unterhalten die „Binswanger Banzger Blosn“ die Gäste im Festzelt.

Die Geschäftsleute in Wertingen freuen sich am verkaufsoffenen Sonntag wieder auf zahlreiche interessierte Besucher, die nicht nur vor Ort kaufen, sondern sich aus erster Hand informieren und beraten lassen wollen. Das Spektrum, das die Fachgeschäfte bieten, ist bekanntermaßen breit und geht von Garten, Mode, Elektronik, Sport & Freizeit, Auto bis hin zur weithin anerkannten örtlichen Gastronomie mit Cafés, Wirtshäusern und Restaurants.

Hinzu kommt die in der weiteren Region nahezu einzigartige Auswahl an kostenlosen Parkmöglichkeiten im Innenstadtbereich. Dies macht das Einkaufsvergnügen in Wertingen nicht nur am Marktsonntag, sondern ganzjährig noch angenehmer.