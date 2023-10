Einzigartiges Modeerlebnis mit Anja’s Lust auf Mode

Die Wemdinger Modeexperten bieten für jeden Anlass die passende Garderobe und verschenken Zeit mit der Familie.

Anja’s Lust auf Mode ist weit über die Wemdinger Stadtgrenzen hinaus als Topadresse für Mode in der Region bekannt. Das Erfolgsrezept ist simpel: „Wir haben absolute Fachleute im Team, die unseren Kunden zahlreiche Tipps geben können und sind immer mit Spaß und Freude bei der Sache“, erklärt Geschäftsführerin Anja Fischer-Mayer. Nicht zuletzt bedient die Wemdinger Modeexpertin vier große Bereiche - einzigartig in der Region!

Mit Anja’s wird es festlich

Egal ob für den schönsten Tag im Leben, die Kommunion, die Firmung, die Konfirmation oder für sonstige Anlässe: Anja’s Lust auf Mode hat die passende Garderobe für jedes Fest. „Wir bieten vermutlich die größte Auswahl an festlicher Mode im ganzen Landkreis und darüber hinaus“, freut sich Anja Fischer-Mayer. Besonders Brautpaare reisen von weit her an um das Traumkleid oder den perfekten Anzug für Ihn zu finden. An der passenden Größe wird es bestimmt nicht scheitern, denn die Auswahl reicht von XS bis XXXXXL.

Für die Heiratswilligen hat sich Anja’s noch etwas ganz Besonderes ausgedacht: „Um unseren lieben Brautpaaren eine schöne Auszeit zu gönnen, verschenken wir, je nachdem wie viele Hochzeitsgäste bei uns einkaufen, ein Candle-Light-Dinner oder ein Wellnesswochenende zur Hochzeit. Das ist einzigartig in ganz Schwaben.“

Auch modebewusste Kommunion- und Konfirmationsgesellschaften werden für den Kauf vor Ort bei Anja’s mit einem Kinogutschein belohnt. Und wenn mal ein Schützen- oder Feuerwehrfest ansteht kleiden die Experten von Anja’s Lust auf Mode auch die Festdamen stilsicher ein. „Wir ziehen alle an, denn unser Atelierteam lässt keine Wünsche offen!“

Designerin Anja Fischer-Mayer kann auf fast 30 Jahre Erfahrung in der Modebranche bauen. Foto: Anja’s Lust auf Mode

Mit Anja’s wird es nachhaltig

Ab dem kommenden Jahr rückt „Mode made in Germany“ in Anja’s Sortiment in den Fokus. Die nachhaltige Eigenkollektion wird in Deutschland hergestellt und spricht alle an, die ausgefallene Kleidung lieben.

Mit Anja’s wird es alltagstauglich

Anja’s Lust auf Mode kann auch Mode für den Alltag und die Freizeit! Männer und Frauen finden bei Anja’s die passende Markenmode für den Alltag. Im Sortiment sind zum Beispiel Betty Barclay, S. Oliver, Tom Tailor, Betty&Co Grey und White, Tramontana, Olymp, Pierre Cardin, Petrol und viele mehr.

Mit Anja’s wird es närrisch

Bei Anja’s Lust auf Mode wird die fünfte Jahreszeit großgeschrieben. Die Outfits der Prinzenpaare, Garden, Tanzmariechen, des Elfer-Rats und der verschiedenen Show- und Tanzgruppen werden von Designerin Anja Fischer-Mayer entworfen und im hauseigenen Atelier gefertigt. „Passgenauigkeit steht hier an erster Stelle. Bei uns gibt es daher keine Größe, die es nicht gibt. Egal ob Erwachsene oder Kinder, egal welcher Stoff und welche Farbe, alles ist möglich“, so die Modeexpertin. Bei Anja’s Lust auf Mode in Wemding wird jeder fündig. Und das Beste kommt noch! Für alle VIP Kunden gibt es die praktische Kunden-App zum herunterladen. Hier erfahren die Nutzer die aktuellen News und Angebote und erhalten als Willkommensgeschenk einen 20 Euro Gutschein. Kommen Sie zu Anja’s Lust auf Mode – das kompetente Team kleidet auch Sie gerne ein!

Weitere Infos über www.anjas-lustaufmode.de