Endlich richtig dazugehören

Nach Kommunion und Konfirmation ist man ein vollwertiges Mitglied seiner Kirchengemeinde. Was Eltern tun können, um das Gefühl bei ihren Kindern zu verstärken.

Die Kommunion für die Katholiken, die Konfirmation für die evangelisch Gläubigen zeigen den Übertritt ins Erwachsenenalter ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft an. Erst dann zählen die Kinder und Jugendlichen als vollwertiges Mitglied ihrer Gemeinde. Das ist in so jungen Jahren wohl eines der bedeutendsten Ereignisse, deshalb sollte der Tag möglichst perfekt ablaufen.

Die Kinder in Entscheidungen einbinden

Die religiöse Vorbereitung erhalten die Kommunionkinder und Konfirmanden in sogenannten Gruppenstunden, in denen sie gemeinsam mit einem Erwachsenen verschiedene Themenbereiche ihres Glaubens erarbeiten. Das Drumrum übernehmen meist die Eltern: Es gilt die richtige Kleidung samt Schuhen und Accessoires zu finden, zu entscheiden, wo gefeiert wird, wer eingeladen wird, was geschenkt wird. Wer dabei seine Kinder in alle Entscheidungen mit- einbindet, leistet auch seinen Beitrag zum neuen Lebensgefühl der Kinder und Jugendlichen: Dass sie jetzt ein mündiges Mitglied einer Gemeinschaft sind. (lime)