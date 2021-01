Endlich wieder Urlaub

Raus aus dem Alltag mit der Verwöhnbox „Romantik Kurzurlaub für zwei“

Viele sehnen sich endlich mal wieder nach Auszeit. Auszeit von Corona, Auszeit von dem Verzicht und den Einschränkungen, die jeder auf seine Weise wahrnimmt. Viele sehnen sich nach zwischenmenschlicher Nähe oder mehr guten Nachrichten. Oder: auf verreisen - vielleicht ein gemeinsames Wochenende.

So eine Aussicht auf eine Auszeit kann man nun ganz einfach verschenken - mit der Verwöhnbox „Romantik Kurzurlaub für Zwei“, erhältlich im Online Shop der Augsburger Allgemeinen. Ob man diese wunderbare Romantik Verwöhnbox an sich selbst oder seinen Liebsten verschenkt, bleibt jedem selbst überlassen. Mit diesem Geschenk kann man einem Menschen eine ganz besondere Freude in diesen Zeiten machen – egal ob „einfach nur so“ oder zum näher rückenden Valentinstag. Hier schenkt man Qualitätszeit zu zweit, denn die Urlaubstage in einem Hotel der Wahl lassen Stress und Alltag in den Hintergrund rücken. Träumerische Spaziergänge in der Natur, gemeinsamer Bergsport, Badespaß oder gemeinsame Verwöhnstunden im Spa-Bereich des Hotels erwarten einen - und als krönenden Abschluss eines entspannten Urlaubstages ein romantisches Dinner bei Kerzenschein. Wenn das nicht nach Auszeit klingt?

Die Romantik Box enthält einen ansprechend gestalteten Gutschein, der einen Kurzurlaub mit allem, was das Herz begehrt, ermöglicht. Das Wunderbare dabei: Der Reiseantritt kann bis zu eineinhalb Jahre später erfolgen, da der Gutschein 18 Monate gültig ist. Was Sie und ihre Begleitung erwartet? Eine Welt voller Entspannung und Erholung, und die Möglichkeit, die Akkus wieder aufzuladen. Bei einer Auswahl aus rund 250 Hotels in Deutschland und seinen Nachbarländern ist garantiert das Richtige dabei. Zudem unterstützt man mit der

Buchung die oft familiengeführten Unterkünfte in dieser schwierigen Phase.



Im exklusiven Ambiente des Wunschhotels erwartet die Romantik Verwöhnbox-Inhaber schließlich ein niveauvolles Urlaubsangebot für kostbare Momente der Zweisamkeit. Für nur 259 Euro sind bei einem eigentlichen Wert von bis zu 600 Euro bei drei Tagen Aufenthalt zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück dabei. Dazu kommt ein Wertgutschein in Höhe von 80 Euro, der ganz individuell für Restaurant- und Hotelleistungen eingelöst werden kann. Die Buchung des Kurzurlaubs erfolgt ganz einfach und bequem auf der zugehörigen Online-Buchungsseite, wer keinen Internet-Zugang hat, dem helfen wir gerne telefonisch weiter.

Wer seinem Lieblingsmenschen auf besonders herzliche Art „Alles Liebe zum Valentinstag“ sagen möchte, liegt mit der Romantik Verwöhnbox goldrichtig. Und wer möchte nicht in strahlende Augen blicken, die sagen: „Endlich wieder Urlaub“?

Infopunkt

Bei Bestellung erhalten Sie ein attraktives Gutschein-Booklet inklusive Gutscheincode in einer Metallicbox und Banderole bequem nach Hause geliefert.

Hier erhältlich:

● online unter: augsburger-allgemeine.de/shop

● telefonisch unter: (08 21) 77744 44

Zudem finden Sie im Online Shop der Augsburger

Allgemeinen zahlreiche weitere Geschenkideen.