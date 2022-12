Endlich wieder Zeit zum Träumen

Die Traumfabrik feiert ihr 40-jähriges Jubiläum achtmal in der Stadthalle Gersthofen

Der Publikumsmagnet „Traumfabrik – das Showtheater der Fantasie“ ist endlich wieder in der Stadthalle Gersthofen. Nachdem die sympathische Künstler-Truppe nun fast drei Jahre coronabedingt nicht auf Tournee gehen konnte, öffnet sich nun wieder der Vorhang für den so geliebten Traumfabrik-Zauber und feiert dazu noch ihren 40. Geburtstag. Wer die Traumfabrik noch nicht kennt, dem sei gesagt: Man kann es schwer beschreiben, man muss es sehen und vor allem fühlen. Am ehesten lässt es sich als einzigartige Mischung aus Show, Theater und Varieté beschreiben – oder wie ein Spaziergang durch die imaginäre Welt. Dort schweben leuchtende Bälle durch die Luft, eine Sängerin singt schwingend in sechs Meter Höhe, Trampolinspringer laufen Wände hoch und buhlen um die Aufmerksamkeit einer Frau und am Ende werden mit weißen Bändern musikalische Kunstwerke zu Smetanas „Moldau“ auf die Bühne gezaubert. Die Zuschauer erleben kleine Geschichten, die so bunt sind wie unsere Träume – voller Poesie, Witz und Charme.

Wirklichkeit und Illusion

Das Besondere an den Traumfabrik- Shows sind allerdings nicht nur die Weltklasse Künstler und Artisten, die mit unglaublicher Präzision durch die Luft wirbeln, mit ihrer Mimik ganze Romane erzählen oder uns mit ihren Tricks ins Staunen versetzen. Hier spielen das faszinierende Lichtdesign, die feine Auswahl der Musik und die taktgenauen Bewegungen eine große Rolle und bilden so ein perfektes Gesamtkunstwerk der Illusion und Traumwelt. Der Zuschauer wird für zwei Stunden aus den Alltag in eine andere Welt entführt. Und was kann es derzeit besseres geben, als mal wieder die Seele baumeln zu lassen?

40 Jahre mit viel Musik

„Zum 40. Geburtstag der Traumfabrik haben sich viele internationale Künstler beworben, mit uns auf Tournee zu gehen“ verriet uns Ingo Pawelke, Geschäftsführer und Moderator der Traumfabrik. Ausgewählt wurden nur die Besten: So sind dieses Mal aus Kanada die Catwall Acrobats mit ihrem Riesentrampolin dabei, die beim Circus Festival Monte Carlo ausgezeichnet und aus vielen internationalen Suptertalent-Shows bekannt wurden. Oder auch der in Dänemark lebende Magier und Musiker Daniel Rosenfeldt, der seinen Abschluss als Gitarrist an dem von Paul McCartney gegründeten Liverpool Institute for Performing Arts machte. Es wird dieses Mal also viel Live-Musik geben für eine gebührende Geburtstagsfeier auf der Bühne – mit ungewöhnlichen Gitarren- Sounds, verzaubernder Violine und Gänsehaut-Gesang in luftigen Höhen. Auch das in Augsburg bereits bekannte Traumfabrik- Ensemble ist wieder vollzählig und mit jungen Nachwuchskünstlerinnen erweitert dabei. „Wir haben die Zwangs-Auszeit genutzt und unser Team mit jungen, aufstrebenden Künstlerinnen ausgebaut“, erzählt Regisseur Rainer Pawelke.

Weihnachtsgeschenk-Service

Bei vielen Familien, Pärchen, Freundinnen liegen Eintrittskarten für die Traumfabrik unter dem Weihnachtsbaum für ein gemeinsames, zauberhaftes Erlebnis Anfang Januar. Aber auch an die Schenkenden hat die Traumfabrik gedacht. Damit schon das Einkaufen stressfrei und traumhaft wird, kann man die Tickets bequem online bestellen und sich die Lieblingsplätze aussuchen. Dazu bietet die Traumfabrik auch einen Geschenk-Service mit schönen Karton-Tickets in einer schicken Geschenkschachtel mit Seidenpapier und goldener Schleife. Diese kommt fertig verpackt nach Hause geliefert.

Auf einen Blick

Wo: Stadthalle Gersthofen bei Augsburg

Termine

Donnerstag, 5. Januar, 20.15 Uhr

Freitag, 6. Januar, 16 und 20 Uhr

Samstag, 7. Januar, 13, 16.30 und 20.15 Uhr

Sonntag, 8. Januar, 14 und 18 Uhr

Preise

Die Preise variieren zwischen 34,90 und 64,90 Euro. Junge Zuschauer bis einschließlich 17 Jahre zahlen ermäßigte Preise.

Tickets

Eintrittskarten für das Fantasietheater gibt es beim Kundencenter der Augsburger Allgemeinen in der Maximilianstraße 3 in Augsburg sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Geschenke-Service

Gegen 15 Euro inkl. Versand bestellt man den Geschenke-Service mit einer E-Mail an info@ traumfabrik.de. Die Eintrittskarten kommen dann als Hardtickets und schön verpackt nach Hause.

