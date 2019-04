Anzeige

Entführt und ausgelöst

Letzte Handgriffe am Maibaum.

Maibaumdiebe klauten den Baum in Bobingen. Zum Glück konnte der Baum noch rechtzeitig ausgelöst werden.

Es war an einem Samstag im Herbst vergangenen Jahres, als am Kirchplatz die Motorsägen laut aufheulten. Mit wenigen Schnitten, die gekonnt angesetzt wurden, zerlegte die Pferseer Feuerwehr den Maibaum in kleine Stücke.

„Normalerweise können wir den Baum zwei Jahre lang aufstellen“, erklärt Peter Monz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Pferseer Vereine (AGP). „Doch leider stand uns das übliche Winterlager nicht zur Verfügung und Alternativen für den 25 Meter langen Baum waren nicht vorhanden. So gab es keine andere Möglichkeit, als den Baum zu zersägen“, ergänzt er. Daher können sich die Pferseer in diesem Jahr über einen neuen Baum freuen.

Doch dieser sorgte für mehr Arbeit wie in den Vorjahren, denn er wurde gestohlen. „Bis aus Hirblingen kamen die Diebe“, erzählt Landwirt Max Kugelmann. Er und seine Familie sind seit Jahrzehnten nicht nur für Pfersee Lieferanten des Maibaumes – und noch nie wurde ein Baum von ihrem Hof in Bobingen gestohlen. Der Baum lag auf seinem Grundstück bereit, um ihn von der Rinde zu befreien – bis die Diebe eines Nachts den Baum abtransportierten.

Hohe Forderung der Diebe

„Nur weil wir so viele waren, konnten wir den Baum überhaupt wegschaffen“, erzählt einer der Diebe, der nicht genannt werden möchte im persönlichen Gespräch. Mehrere Stunden habe der Transport bis in das geheime Lager gedauert. Am nächsten Morgen meldeten sie sich bei Kugelmann. Die finalen Verhandlungen übernahm schließlich Feuerwehrkommandant Michael Böving für die AGP.

„Die ursprüngliche Forderung lag bei 250 Litern Bier und einem Spanferkel im Gesamtwert von rund 600 Euro“, berichtet er. „Dies ist aber ein für die AGP nicht zu realisierender Betrag, zumal das Maibaumfest seit jeher finanziell ein knappes Fest ist.“

Durch den neuen Baum sind heuer höhere Kosten wie sonst aufgelaufen. Die Auslöse des Baumes – man einigte sich auf 170 Euro – macht dies nicht besser. „Es ist schade, dass das große ehrenamtliche Engagement und das Kostenbewusstsein aller beteiligten Organisationen von so etwas überschattet wird“, so Böving.

Umso mehr freut man sich in Pfersee über eine kleine finanzielle Spritze, die aber mit dem Diebstahl nichts zu tun hat: Bei einem Online-Voting der Stadtsparkasse gewannen die Pferseer 500 Euro für ihren Maibaum. Ein Teil davon wandert nun leider nach Hirblingen. pm