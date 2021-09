Willkommen im neuen Kinderhaus Spatzennest

Nestbautrieb abgeschlossen: Aus Kindergarten wird Kinderhaus. Das Spatzennest in Pöttmes wurde erweitert. Bei Tag der offenen Türe können sich alle überzeugen.

Das vergangene Jahr war für die Kindergartenkinder des Spatzennestes in Pöttmes besonders aufregend, konnten sie doch den Bau der Erweiterung an ihrem Kindergarten aus nächster Nähe beobachten. In der rund einjährigen Bauphase waren die Handwerker mit schwerem Gerät angerückt und haben aus dem bisherigen Kindergarten ein Kinderhaus mit Platz für drei Kita-Kindergruppen geschaffen.

Dabei ist der Plan der Architektin Claudia Maria Schwalm voll aufgegangen und man konnte sowohl im errechneten Zeitrahmen als auch bei den vorhergesehenen Kosten bleiben. „Wir freuen uns sehr, dass das Projekt reibungslos verlaufen ist und wir den jungen Eltern unserer Gemeinde den nötigen Platz für ihre Kinder bieten können und auch die Krippe mit dem Kindergarten wieder zusammenschließen können“, erklärt der Erste Bürgermeister Mirko Ketz.

Am großen Tisch kann man spielen, essen und malen. Foto: Carina Sirch

In der Vergangenheit mussten die Krippenkinder in Räumen in der Augsburger Straße untergebracht werden. „Für unsere Kinder ist es spannend, nun in die neuen Räume zu kommen. Hier haben sie viel Platz, schöne Schlafräume, ein Bad mit Kinder-WC sowie -Waschtischen und sogar eine große neue Turnhalle mit tollen Geräten“, erklärt Kinderhausleiterin Dagmar Lesti.

Kinderhaus Spatzennest Pöttmes: Mehr Platz für mehr Kinder

Zur bisherigen Grundfläche des Kindergartens von 470 Quadratmetern kommen durch den Anbau knapp 600 Quadratmeter hinzu. Bisweilen hatten zwei Kindergartengruppen zu je 26 Kindern Platz, nun kommen die drei Krippengruppen mit je zwölf Kindern hinzu.

Gemütlich und modern: Die Leseecke ist im Durchgang von Kindergarten zu Kita entstanden und bietet Platz für kleine Leseratten. Foto: Carina Sirch

Die Bauphase war für die Kinder besonders interessant, denn das alte wurde mit dem neuen Gebäude durch einen Durchbruch verbunden. „Als die Räume für die Kinder ersichtlich wurden, waren alle ganz aus dem Häuschen. Schließlich haben wir in dem Zwischengang eine kleine Leseecke mit kindgerechten Möbeln geschaffen“, erklärt die Kindergartenleiterin.

Der Anbau ist mit Fotovoltaik-Anlage, Wärmepumpe und einer Lüftungsanlage auf dem neuesten Stand der Technik und bietet perfekte Voraussetzungen zum Spielen, Lernen und Turnen. „Wir haben außerdem Akustikdecken und elektrische Rollläden installiert. Hinzu kommen ein Elternraum, Personalraum und der teilbare Mehrzweckraum“, erklärt Peter Fesenmeir von der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes.

Im Außenbereich gibt es eine Nestschaukel, einen Sandkasten und Klettertürme. Foto: Carina Sirch

Am Tag der offenen Tür vom Spatzennest überzeugen

Doch nicht nur von innen kann sich der Anbau sehen lassen. Auf dem Außengelände wurden Spieltürme, ein großer Sandkasten und eine Nestschaukel angebracht. Der Rundweg, der um das ehemalige Gebäude führte, darf nun als hauseigene Bobbycar-Strecke befahren werden. Außerdem dienen kleine Rasenhügel im Garten einem besonderen Zweck: „Die Krippenkinder können an diesen ganz wunderbar ihre motorischen Fähigkeiten trainieren. Am Anfang ist der Anstieg noch eine Herausforderung, doch nach kurzer Zeit haben sie es gelernt und haben Vertrauen in sich und ihr Können“, sagt die stellvertretende Leiterin Diana Neumann erfreut.

Die teilbare Turnhalle ist das Highlight des Anbaus. Rennen, toben und spielen macht hier besonders viel Spaß. Foto: Carina Sirch

„Für alle Beteiligten war der Bauprozess ein voller Erfolg, wir freuen uns die Kinder dort willkommen zu heißen“, betont Bürgermeister Ketz und führt weiter aus: „Wir feiern am Sonntag, 10. Oktober, 10 Uhr, die öffentliche Einweihung. Bis 14 Uhr findet dieser Tag der offenen Tür statt. So haben alle die Möglichkeit, sich von unserem schönen erweiterten Spatzennest zu überzeugen.“

Kinderhaus Spatzennest Pöttmes

Unterfeldstraße 50

86554 Pöttmes

Telefon (0 82 53) 9 99 87 24

Weitere Infos rund um das neue Kinderhaus in Pöttmes finden Sie hier.