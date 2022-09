Es darf wieder gefeiert werden!

Das Neusässer Volksfest findet ohne Einschränkungen statt. Von 16. bis 25. September geht es auf dem Volksfestplatz rund.

Nach zwei Jahren Pause ist es am Freitag, den 16. September, endlich wieder soweit: das 45. Neusässer Volksfest wird durch Ersten Bürgermeister Richard Greiner eröffnet. Bis 25. September lockt das Volksfest mit vielen Fahrgeschäften, Volksfestbuden und einem großen Festzelt mit attraktivem Programm.

Das Kulturbüro der Stadt Neusäß, der Erste Bürgermeister sowie die Festwirtfamilie Kempter/Binswanger und alle Schaustellerfamilien freuen sich, dass das Volksfest in gewohnter Manier stattfinden kann. Es gibt keine Corona-Einschränkungen.

Der traditionelle Festumzug beginnt am Freitag, 16. September, um 17.30 Uhr am Maibaum in der Remboldstraße und führt über die Landrat-Dr.-Frey-, Ortlieb- und Daimlerstraße zum Festzelt auf dem Volksfestplatz in der Georg-Odemer-Straße. Aufgrund des Festumzuges kommt es zu kurzzeitigen Straßensperrungen.

Im Festzelt wird das Volksfest dann offiziell von Richard Greiner eröffnet – selbstverständlich mit dem traditionellen Bieranstich gegen 18 Uhr.

Wie aus früheren Jahren gibt es einen Senioren- und einen Kindernachmittag, ein Brillant-Feuerwerk und im Festzelt täglich wechselndes Programm. Am zweiten Sonntag, 25. September, findet von 12 bis 17 Uhr außerdem ein verkaufsoffener Sonntag statt. An Freitagen und Samstagen sowie zum Seniorennachmittag gibt es einen kostenlosen Festbus.

Alle Highlights des Volksfests auf einen Blick

Freitag, 16. September

ab 16.30 Uhr: Standkonzert am Maibaum in der Remboldstraße mit anschließendem Festumzug zum Volkfestplatz

18 Uhr: Bieranstich durch Ersten Bürgermeister Richard Greiner

Samstag, 17. September

ab 15 Uhr: Großeinsatzübung der acht Neusässer Feuerwehren am Steinmetzbetrieb Faßnacht im Gewerbegebiet Neusäß-Nord, Wankelstraße 10

ab 22 Uhr: Brilliant-Feuerwerk

Sonntag, 18. September

ab 10 Uhr: Weißwurst-Frühschoppen

Montag, 19. September

ab 18.30 Uhr: Schafkopfturnier

Dienstag, 20. September

ab 16 Uhr: Schnitzeltag

Mittwoch, 21. September

ab 14 Uhr: Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen, Kinderschminken und musikalischer Unterhaltung mit „Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme“ im Festzelt

Donnerstag, 22. September

ab 13.30 Uhr: Seniorennachmittag mit der Stadtkapelle Neusäß mit kostenlosem Festbusbetrieb

Freitag, 23. September

ab 19 Uhr: Auf gehts ins Wochenende mit „Musikuss“

Samstag, 24. September

ab 18 Uhr: Party mit Dolce Vita

Sonntag, 25. September

ab 11 Uhr: Frühschoppen

12 bis 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag

Festausklang mit der Stadtkapelle Neusäß

Hin und weg

Wer unbeschwert feiern möchte, nimmt am besten den Festbus.

Immer freitags und samstags gibt es einen kostenlosen Festbus direkt zum Volksfestplatz. Es gelten folgenden Zeiten.

Zum Festplatz

ab Schlipsheim 18.10 Uhr und 19.25 Uhr

ab Hainhofen 18.14 Uhr und 19.30 Uhr

ab Westheim 18.16 Uhr und 19.32 Uhr

ab Hammel 18.26 Uhr

ab Ottmarshausen 18.30 Uhr

ab Steppach 18.45 Uhr

ab Täfertingen 19 Uhr

Rückfahrten

nach Westheim/Hainhofen/Schlipsheim 18 Uhr und 19.15 Uhr sowie 22.45 Uhr und 23.35 Uhr

nach Ottmarshausen/Hammel 18.20 Uhr und 23 Uhr

nach Steppach 18.35 Uhr und 23.10 Uhr

nach Täfertingen 18.55 Uhr und 23.25 Uhr

Haltestellen

Festplatz

Hainhofen Bushaltestelle

Hammel Mühlbachstraße

Ottmarshausen Schmutterbrücke

Schlipsheim Bushaltestelle Mitte (Schlipsheimer Straße)

Steppach Bushaltestelle Schule (Kolpingstraße, beim Kindergarten)

Täfertingen Mitte (Bäckerei Balletshofer)

Vogelsang (Ulmer Straße stadtauswärts)

Westheim Winterstraße

Zum Seniorennachmittag am Donnerstag, 22. September, fährt der Festbus auch ebenfalls. Aber mit geänderten Zeiten und Haltestellen. Es gilt folgender Fahrplan:

Hinfahrt zum Festplatz

Vogelsang, Haltestelle Ulmer Straße stadtauswärts 13.35 Uhr

Schlipsheim Mitte, Kapellenstraße 13.40 Uhr

Bushaltestelle Hainhofen 13.45 Uhr

Westheim Winterstraße 13.47 Uhr

Westheim Notburgaheim 14 Uhr

Westheim Raiffeisenbank 14.05 Uhr

Neusäß, Westheimer Straße (BRK Blutbank) 14 Uhr

Neusäß-Süd 14.02 Uhr

Neusäß, ehemaliger Gasthof Schuster 14.05 Uhr

Neusäß Gutenbergstraße 14.07 Uhr

Steppach Mitte (Café Ertl) 13.50 Uhr

Steppach Schule (Kolpingstraße beim Kindergarten) 13.52 Uhr

Täfertingen Mitte (Balletshofer) 14.05 Uhr

Täfertingen, Portnerstraße (alter Hammelberg) 14.07 Uhr

Hammel, Mühlbachstraße 14.10 Uhr

Ottmarshausen, Schmutterbrücke 14.12 Uhr

Seniorenzentrum (Lohwald) 14.14 Uhr

Rückfahrt ab Festplatz

nach Hainhofen, Schlipsheim, Vogelsang 17.30 Uhr

nach Neusäß, Steppach 17.35 Uhr

nach Westheim 18 Uhr

nach Täfertingen, Hammel, Ottmarshausen 18.10 Uhr

Weitere Infos

Die Mitfahrt im Festbus ist kostenlos.

Festbusse und Linienbusse halten direkt vor dem Festplatz. Außerdem sind zwei Taxistände, ebenfalls direkt am Festplatz, ausgewiesen.