Es ist angerichtet!

Klassische Festtagsküche wie Wild mit Bratapfel und Pfifferlingen, exotische Kreationen oder bayerische Schmankerl: Genießen Sie die gastronomische Vielfalt in Neuburg und Umgebung!

Weihnachten und der Jahreswechsel sind ein wunderbarer Anlass, um sich in der „staaden Zeit“ verwöhnen zu lassen

Erntedank, Kirchweih, Reformationstag und Allerheiligen: Das Jahresende rückt immer näher und der Advent steht unmittelbar bevor.

Die beste Zeit

Aber jetzt schon an Weihnachten denken? - Selbstverständlich! Denn da die nächsten Wochen im Betrieb, im Verein oder in der Familie sehr intensiv werden, ist jetzt die beste Zeit, sich etwas ganz Besonderes für das Unternehmen, die Vereinskollegen oder den Familien- und Freundeskreis zu überlegen, um die Weihnachts- oder Silvesterfeier in einem persönlichen Rahmen zu begehen.

Der beste Grund

Im Advent, zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel soll es etwas ganz Besonderes sein: Die Liebe, die man weitergeben möchte, um seine Familie zu verwöhnen, drückt sich neben Geschenken auch in einem ganz besonderen kulinarischen Genuss aus.

Ähnlich verhält es sich unter Geschäftskollegen: Dankbarkeit und Freude über das gemeinsam Erreichte und die Wertschätzung für ein ebenso kollegiales wie erfolgreiches Miteinander sind für Unternehmer oder Geschäftsführer die ausschlaggebenden Motive, um außerhalb der Meetings, Projekte und Termine in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.

Im Vereinsleben nimmt die Aktivität gerade zum Jahreswechsel noch einmal richtig Fahrt auf. Mitgliederversammlungen, Wettkämpfe oder ehrenamtliches Engagement für soziale Projekte in der Adventszeit machen deutlich: Gemeinsam sind wir stark und erreichen unsere Ziele! So ein „Wir-Gefühl“ mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier zu belohnen, ist eine schöne Gelegenheit, gemeinsam innezuhalten, Bilanz zu ziehen und sich für kommende Aufgaben zu motivieren.

Die beste Idee

Doch dafür muss man nicht selbst aktiv werden. Auch für Hobbyköche ist es wunderschön, die Verantwortung für die Planung und Organisation einer Advents-, Weihnachts- oder Silvesterfeier einmal abzugeben. Zumal Wildspezialitäten, Fischgerichte oder die traditionelle Festtags-Bratenküche wirklich Übung und Zeit erfordern.

Was gibt es Schöneres als an einer festlich dekorierten Tafel Platz zu nehmen und sich einfach verwöhnen zu lassen? Und das noch dazu in der näheren Umgebung?

Erlebnis Gastronomie

Die Gastronomen in Neuburg und Umgebung bieten vielfältige Möglichkeiten, die Vorweihnachtszeit und die Festtage ganz entspannt und genussvoll zu begehen. Klassische Weihnachtsgerichte, bayerische Schmankerl, exotische Spezialitäten und eine innovative oder traditionsreiche Zubereitung: Welche kulinarische Richtung und welches Ambiente für Ihre Advents-, Weihnachts- oder Silvester-Feier Sie auch bevorzugen - das große persönliche Engagement und die Leidenschaft, mit der sie hier herzliche Gastfreundschaft leben, wird Sie begeistern!

Text: Alex Fitzek