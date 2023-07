Es ist wieder Volksfestzeit in Günzburg!

Vom 11. bis 20. August heißt es am Auweg in Günzburg wieder Festzeltstimmung und Unterhaltung mit musikalischen und kulinarischen Highlights. Beim 71. Günzburger Volksfest locken außerdem jede Menge Fahr- und Belustigungsgeschäfte

Die Vorfreude ist groß: Vom 11. bis zum 20. August findet zum 71. Mal das Günzburger Volksfest auf dem Festplatz am Auweg statt. Gäste erwarten zehn Tage lang aufregende Fahr- und Belustigungsgeschäfte, ein stimmungsvolles Festzelt sowie ein ansprechendes Rahmenprogramm. Den Auftakt zur Traditionsveranstaltung bildet ein weiteres Mal der große Festumzug am Freitag, 11. August. Nach dem Standkonzert um 15.30 Uhr auf dem Schloßplatz setzt sich der Umzug mit zahlreichen Vereinen und Kapellen gegen 16 Uhr Richtung Festplatz am Auweg in Bewegung. Ganz traditionell schwenken die Fahnenträger wieder die prächtig verzierten Fahnen ihrer Vereine und die Musikkapellen spielen schwungvolle Marschmusik. Gegen 17 Uhr zapft Oberbürgermeister Gerhard Jauernig dann das erste Fass an und eröffnet damit Günzburgs „fünfte Jahreszeit“. Die Familie Hahn bewirtet dieses Jahr zum 25. Mal die Gäste im Festzelt und heißt sie mit traditioneller, frisch gekochter Küche und trendy Street Food willkommen.

Entertainment pur beim Günzburger Volksfest

Während der Festtage zeigen zahlreiche Musikkapellen aus der Region und ganz Bayern ihr Können. Bei ihren Live-Konzerten kann das ein oder andere Highlight erlebt werden. Handgemachte Blasmusik spielen die Musikkapelle Waldstetten, die Schwäbische 12, die Stadtkapellen Günzburg und Gundelfingen sowie die Musikvereine Reisensburg, Rieden und Wasserburg/Günz. Für ausgelassene Stimmung im Festzelt sorgen die Partybands Hally Gally, Kzwoa, die Lechis, die Members, die Wolfsegger und die Bayernmafia.

Außerdem sind auf dem Festgelände attraktive Fahr- und Belustigungsgeschäfte, wie Break Dance, Salto Mortale, Autoskooter, Luftikus, Kinderkarussell, Starlight Express und Beach-Jumping, vertreten, die mit aufregenden Fahrerlebnissen locken. Schießbuden, Büchsenwerfen und mehr bieten beste Unterhaltung für Jung und Alt. Zahlreiche Stände mit typischen Volksfestleckereien machen das Angebot perfekt.

71. Günzburger Volksfest mit Flohmarkt, Kinder- und Familiennachmittag

Die musikalische Unterhaltung wird ergänzt durch weitere abwechslungsreiche und sogar zauberhafte Programmpunkte. Schnäppchenjäger und Antiquitätenliebhaber können beim Flohmarkt auf dem Pendlerparkplatz am Auweg am Samstag, 12. August, ab 8 Uhr nach Kuriosem, Schönem und Nützlichem stöbern. Der Mittwochnachmittag, 16. August, gehört den Kindern und Familien. Ab 14 Uhr zeigt die Infinity Cheer Unit aus Jettingen-Scheppach ihr Können und die Zaubershow mit Larry sorgt für magische Momente. Außerdem können sich Kinder und Jugendliche auf einen Luftballonwettbewerb sowie die Preisverteilung aus dem Gewinnspiel 2022 freuen.

Der Vergnügungspark verspricht Gaudi und Nervenkitzel für kleine und große Festlesgänger.

Extra gebrautes Festbier fürs diesjährige Volksfest

Es ist Tradition, dass beim Volksfest das Günzburger Märzen Spezial der Günzburger Radbrauerei ausgeschenkt wird. Durch einen höheren Malzanteil ist das Märzen besonders vollmundig und charakterstark.

Beim „Günzburger Abend“ am Mittwoch, 16. August, gibt es dann eine weitere Spezialität: An diesem Abend wird das extra gebraute, naturtrübe Festbier der Radbrauerei ausgeschenkt. Dieses ist unfiltriert und enthält noch viele Hopfen- und Eiweißstoffe für ein unverfälschtes Geschmackserlebnis!

Nachmittag für Senioren und brillantes Feuerwerk runden Traditionsfest ab

Der Tag der Betriebe und Behörden am Donnerstag, 17. August, wird ab 18 Uhr von stimmungsvoller Partymusik begleitet und endet mit einem Finale furioso in Form eines leuchtenden Feuerwerks. Auch heuer lädt die Stadt Günzburg am Freitag, 18. August, ab 14 Uhr zum Seniorennachmittag und Treffen für Menschen mit Handicap ein. Selbstverständlich ist für diesen Festtag wieder eine Sonderbuslinie mit vier Strecken eingerichtet, die alle Senioren kostenfrei nutzen können.

Nach dem traditionellen Frühschoppen und einer Partie Maßkrugschieben mit dem beliebten Herzerlwerfen ins Publikum findet das 71. Günzburger Volksfest am Sonntagabend, 20. August, seinen Abschluss.

Weitere Informationen rund um das diesjährige Volksfest können auf der Homepage der Stadt Günzburg eingesehen werden.