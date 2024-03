Anzeige

Extralanges Einkaufswochenende und Genusstage bei SEGMÜLLER in Friedberg

Am Wochenende vom 16.03.2024 und 17.03.2024 hat das SEGMÜLLER Einrichtungshaus in Friedberg ein besonderes Schmankerl für alle Besucher: Bei den Genusstagen am extralangen Marktsonntagswochenende laden zahlreiche regionale Aussteller mit ihren Produkten zum Probieren und Genießen ein.

