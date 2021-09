Voller Einsatz beim FC Augsburg

Beim vergangen Spiel gegen Union Berlin fand sich trotz hohem Einsatz kein Sieger. Wer trotzdem Lob von FCA-Manager Stefan Reuter bekam:

Nein, geschenkt haben sich die Mannschaften aus Augsburg und Berlin am vergangenen Samstag nichts. 114,7 Kilometer liefen die Gastgeber aus Köpenick, nur 100 Meter weniger die bayerischen Schwaben. 97 Zweikämpfe entschieden die Hauptstädter für sich, 95 die Rot-Grün-Weißen. Je sechsmal zielten die beiden Teams aufs gegnerische Tor, zehn Berliner Fouls standen zwölf Augsburger Regelverletzungen gegenüber.

Die Zahlen zeigen schon: Man konnte sich nicht beschweren, dass die Partie keinen Sieger fand – und das taten dann auch beide Mannschaften nicht. FCA-Manager Stefan Reuter lobte vielmehr den ehemaligen Augsburger Keeper Andreas Luthe, der wie sein Vorgänger und Gegenüber eine starke Leistung abgeliefert hatte, und den Verein, der in seinem erst dritten Bundesliga-Jahr bereits international antreten darf.

Engagement und Wille haben also gepasst, doch vorne sind die Augsburger weiterhin blockiert. Erst ein Tor in vier Bundesliga-Spielen steht zu Buche. Träfen die Augsburger weiterhin in diesem Tempo, kämen sie am Ende der Saison auf gerade einmal acht oder neun Treffer. Die Chancen, dass beim nächsten Heimspiel wieder einmal ein Treffer bejubelt werden darf, stehen gar nicht einmal so schlecht: Beim vergangenem Spiel siegten die Augsburger mit drei Treffern gegen die Borussen.