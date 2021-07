Auf dem Marschplan steht ein Sieg

Am Dienstag, 3. August, ist der TSV Rain/Lech zu Gast im Vöhlinstadion

Am 5. Spieltag steht für den FV Illertissen am Dienstag, 3. August, wieder ein Heimspiel im Vöhlinstadion an – zu Gast ist um 19 Uhr der TSV Rain/Lech. Auch wenn dieser derzeit im unteren Tabellenbereich rangiert und keinen besonders guten Start in der Regionalliga Bayern hingelegt hat, wird FVI-Trainer Marco Konrad sein Team zur Vorsicht mahnen. Sicherlich ist keine Mannschaft zu unterschätzen und die Erfahrung zeigt, dass sich die Vöhlinstädter in früheren Begegnungen durchaus auch schon schwer getan haben gegen die Rainer. Eines der letztes Spiele im Herbst 2020 endete torreich 4:4.

Einen verdienten Punkt konnte der FV Illertissen am Samstag gegen den VfB Eichstätt einfahren. Besonders hervor stach dabei Torhüter Felix Thiel, der gleich zwei Foulelfmeter parierte. „Wenn man ehrlich ist haben wir einen Punkt gewonnen. Wenn der Torhüter zwei Elfmeter hält, muss man mit diesem Ergebnis zufrieden sein“, resümierte Trainer Marco Konrad.

Gestern spielte der FVI zuhause gegen den TSV Buchbach. Das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. nake

