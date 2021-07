Mit Rückenwind in die Runde

Der FV Illertissen hat am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr den SV Viktoria Aschaffenburg zu Gast

Endlich geht es wieder los: Am kommenden Freitag, 16. Juli, startet das Regionalliga-Team des FV Illertissen mit seinem ersten Punktspiel in die neue Saison.

Am vergangenen Samstag wurden bei den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum bei einem Stadiontag auch die vier Neuzugänge des FVI vorgestellt: Teranuma Kento, Natsuhiko Watanabe, Torhüter Luca Nuij und Goson Sakai. Valentin Hafner und Fabian Rupp kehren zudem in das FVI-Aufgebot zurück und spielen jetzt wieder im Trikot der Vöhlinstädter. Trainer Marco Konrad kann also mit einer frischen Truppe in die neue Saison starten.

Der knappe 3:2 Sieg im letzten Testspiel am Samstag gegen Schwaben Augsburg gab der Mannschaft zwar einen positiven Tagesabschluss und Rückenwind für den Saisonstart, dennoch wartet am Freitag mit der SV Viktoria Aschaffenburg der erste richtige Prüfstein für die Konrad-Elf. Anpfiff ist um 19 Uhr im Vöhlinstadion. nake