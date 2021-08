Zu Gast ist Greuther Fürth II

Am Freitag, 13. August, 19 Uhr im Vöhlinstadion

Mit einem 1:1 Unentschieden gegen den FC Bayern II präsentierte sich die erste Garde des FV Illertissen am vergangenen Samstag im heimischen Vöhlinstadion vor zahlreichen Fans und einer stimmungsvollen Kulisse. Nach der bis zum Ende umkämpften Partie, in der es für das Team von FVI- Trainer Marco Konrad fast zu einem Sieg gereicht hätte, stellt er klar: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, auf die Leistung jedes einzelnen Spielers.“

Am kommenden Freitag, 13. August, tritt der FV Illertissen in seinem nächsten Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II an. Anpfiff ist um 19 Uhr. Die Gäste rangieren derzeit im letzten Tabellendrittel, konnten aber am Wochenende gegen den Lokalrivalen SGV Nürnberg-Fürth 1883 I einen 3:1-Sieg einfahren. Die letzten Begegnungen konnte der FV Illertissen mehrheitlich für sich entscheiden – ein gutes Omen, aber auch nicht mehr, denn nach der Corona-Zwangspause starten alle Teams völlig neu.

Bereits gestern spielte die Konrad-Elf gegen den VfR Garching – das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. nake/az