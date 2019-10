Anzeige

FVI hat zwei Aufgaben

Am Samstag kommt der SV Schalding-Heining ins Vöhlinstadion

Die Stärke in der Offensive mitnehmen, die Defensive verbessern – mit diesen Aufgaben empfängt der FV Illertissen am kommenden Samstag, 12. Oktober, in der Regionalliga Bayern den SV Schalding-Heining. Anpfiff der Partie im Vöhlinstadion ist um 14 Uhr.

Gegen den SV Heimstetten zündete der FV Illertissen am vergangenen 14. Spieltag ein Offensivfeuerwerk und machte mit dem 4:1-Sieg den zweiten Auswärtserfolg der Saison perfekt. Damit stehen die Vöhlinstädter nun mit 18 Zählern auf dem zehnten Tabellenrang. Die Treffer erzielten Benedikt Krug, Kai Luibrand mit seinem siebten Saisontor, Moritz Nebel und Maurice Strobel. „Mit dem 4:0 kurz nach der Pause war das Spiel entschieden. Insgesamt müssen wir uns aber in der Defensive deutlich verbessern, da wir sehr viele Chancen für Heimstetten zugelassen haben“, sagte Trainer Marco Küntzel nach dem Spiel.

Die Verletztenliste

Bei diesem Vorhaben gegen den Tabellendreizehnten aus Schalding-Heinig muss Küntzel im Kader auf die Verletzten Manuel Strahler, Maurizio Scioscia, Sandro Caravetta, Max Zeller und Stefan Baric verzichten.

Bei den Gästen, die zuletzt ein 0:0 gegen die Profi-Reserve des FC Augsburg verzeichneten, fehlen Nico Dantscher, Christian Piermayr und Christian Brückl. Trainer Stefan Köck wird aber sicher eine engagierte Elf aufstellen, die das Punktekonto von 15 Zählern zwingend aufbessern möchte, um den Mittelfeldplatz zu sichern.

Die Bilanz der Begegnungen der vergangenen Saison ist ausgeglichen. Zuhause verloren die Illertisser 0:2, beim SV Schalding-Heining gewannen sie mit 2:0. Am 15. Spieltag soll nun auch im heimischen Stadion ein Sieg her. kek