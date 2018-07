Anzeige

Farbenfrohes Fest für die Königin der Blumen

Das 14. Karlshulder Rosenfest wird mit einem großen Blütenumzug am 22. Juli gefeiert

Alle vier Jahre steht Karlshuld ganz im Zeichen der „Königin der Blumen“. Denn dann wird dort das große Rosenfest gefeiert. Organisatoren des Festes, das erstmals 1972 veranstaltet wurde, sind die Mitglieder des „Verein der Gartenfreunde Karlshuld e.V.“ rund um die Vorsitzende Rosina Feigl. Damit das große Fest gelingt, sind aber auch noch viele weitere Helfer nötig und in die Vorbereitungen involviert. Sie alle arbeiten zusammen, damit das Fest jedes Mal aufs Neue ein unvergessliches Erlebnis wird.

Höhepunkt für Besucher aus nah und fern ist sicherlich auch heuer wieder der große Blütenumzug. Wer in diesem Jahr die liebevoll ausgestatteten und prächtig dekorierten Blumengefährte und Motivwagen erleben möchte, sollte sich also Sonntag, 22 Juli, schon einmal vormerken. Dabei werden wieder 40 Fußgruppen, etwa 700 Teilnehmer und natürlich zahlreiche prächtige Umzugswagen, die mit vielen Tausend Blüten geschmückt sind, zu sehen sein. Die großen Umzugswagen – 16 Stück wird es heuer geben – werden erst kurz vor den Feierlichkeiten von vielen Helfern mit viel Sorgfalt dekoriert, damit die Blumen lange frisch bleiben.

Der Verein der Gartenfreunde Karlshuld e.V. stellt drei dieser Wagen (den Thronwagen, den Wagen für die Vizekönigin und einen weiteren Motivwagen), die anderen kommen von weiteren Gruppen und Vereinen. Beeindruckend ist auch heuer wieder die Anzahl der Blumen, die man für die Wagen verwendet: 120.000 Dahlien, 15.000 Rosen und Tausende weiterer Blumen in leuchtenden Farben wie Chrysanthemen, Rittersporn, Sonnenblumen oder Gladiolen werden hübsch arrangiert.

Das Programm am Sonntag ist dicht gefüllt: Während es um 10.15 Uhr einen ökumenischen Festgottesdienst und danach Mittagessen in der Mehrzweckhalle gibt, startet der Blütenumzug um 14 Uhr am Volksfestplatz. Nach dem Umzug wird in der Merzweckhalle weitergefeiert. Die Blumenausstellung findet allerdings heuer nicht statt.

Auch der Tag zuvor, Samstag 21. Juli, ist nicht minder festlich. Dann findet am Abend die Krönungsfeier für die neue Rosenkönigin in der Mehrzweckhalle ab 18 Uhr statt. Nach einem Standkonzert und einem Auftritt einer Folkloregruppe aus der serbischen Partnerstadt Beska beginnen die eigentlichen Krönungsfeierlichkeiten für die neue Königin. Die bis jetzt noch unbekannte junge Dame wird die 21. ihres Standes sein. Während des Rosenfest nur alle vier Jahre stattfindet, wird die Rosenkönigin alle zwei Jahre neu gewählt.

Text: sf