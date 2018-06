Anzeige

Feiern mit Freunden

Beim Marktfest Kühbach ist Spaß garantiert. Für kleine und große Besucher ist einiges geboten.

Von casi

Endlich ist es wieder so weit! Das Marktfest in Kühbach findet am heutigen Samstag, 9. Juni, und morgigen Sonntag, 10. Juni, statt. Die Besucher dürfen sich wie in den vergangenen Jahren auf kulinarische Höhepunkte freuen. Denn auch heuer kümmern sich die Kühbacher Vereine um die Verköstigung. Ob süßes Schmalzgebackenes vom Frauenbund, leckere Waffeln von der Pfarrgemeinde oder eine würzige Bosna vom MSC Kühbach – die Auswahl wird mit Sicherheit jeden Geschmack treffen. Beginn der Veranstaltung ist gegen 17.30 Uhr, die musikalische Umrahmung durch die Blaskapelle beginnt gegen 19 Uhr. Am Sonntag beginnt das Marktfest vormittags und wird im kleineren Rahmen bis circa 13 Uhr stattfinden.

Neben Musik wird auch der Schützenverein für Programm sorgen. Auf dem Fest kann jeder seine Zielsicherheit beim Lichtgewehrschießen ausprobieren. Außerdem findet um 16 Uhr der Marktlauf, der vom Förderverein der Schule veranstaltet wird, statt.

Auf einen Blick

Marktfest Kühbach



Wann?

● Samstag, 9. Juni,

16 Uhr Marktlauf,

ab 17.30 Uhr Essensverkauf,

um 19 Uhr beginnt das Musikprogramm



● Sonntag, 10. Juni,

ab 11 Uhr Mittagstisch bis circa 13 Uhr



Was?

Die Vereine sorgen für die Verköstigung und für das Programm