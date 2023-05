Fest der Renaissance im Schloß Neuburg

Alle zwei Jahre feiert die Ottheinrichstadt an der Donau ihre Geschichte zur Zeit der Renaissance – und rund 100.000 Gäste aus nah und fern feiern mit.

Endlich ist es wieder soweit: Nach der coronabedingten Zwangspause versetzt das Neuburger Schloßfest die Einwohner der Ottheinrichstadt und ihre Gäste in die Zeiten vergangener Fürstenherrlichkeit. Das mittlerweile größte Renaissance-Historienspektakel im deutschen Raum nimmt die Gäste und die Veranstalter mit auf eine Reise in die Geschichte der Jungen Pfalz. Wenn tausende Neuburgerinnen und Neuburger und auch mehr und mehr Gäste in ihr „Gwand“ schlüpfen, sind sie keine Besuchenden mehr. Sie sind als Musikanten, Magier, Gaukler, Handwerker, Gesandte, Baader, Geistliche, Steckenreiter, Bauern, Ritter, Stadtwachen, Zechende oder Edelleute in der Historischen Altstadt unterwegs.

Das Herzstück des Neuburger Schloßfestes

Ein Höhepunkt jedes Schloßfestes: der Steckenreitertanz im Schlosshof. Foto: Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ e. V.

Das Herzstück des „Neuburger Schloßfests“ ist der Steckenreitertanz, ein Kindertanzspiel, in dem sich die jungen Prinzen Ottheinrich und Philipp spielerisch bekämpfen. Auf den Straßen und in den Höfen der Historischen Altstadt ist noch viel mehr geboten: Reiterspiele, Musik- und Theaterdarbietungen, Gaukler und Spielleute, Handwerker Feuerschlucker, Fanfarenzüge und „allerley Volk“ lassen die Zeiten Ottheinrichs wiederauferstehen. Außerdem zeigen Handwerker aus Nah und Fern ihre Kunst auf dem historischen Markt. An zahlreichen Zehrstätten kann man sich für neue Abenteuer stärken. Sie verwöhnen Gaumen und Kehle mit Schmankerln aus Küche und Keller, wie sie Pfalzgraf Ottheinrich geliebt hätte.

Neuburg feiert seine Geschichte

Die Väter des Neuburger Schloßfestes im Gruppenbild aus dem Jahre 1976. Foto: Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ e. V.

Für diesen prachtvollen, ereignisreichen und lebensfrohen Zeitsprung von über 500 Jahren ist der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ verantwortlich. Wenn eine ganze Stadt an zwei Wochenenden Ende Juni und Anfang Juli ihre Geschichte feiert und sich viele Laiendarsteller für zwei Wochen frei nehmen, um ihren Beitrag zum Gelingen des Schloßfestes zu leisten, dann braucht es eine ebenso versierte und professionelle, aber auch zupackende und erfahrene geschlossene Mannschaftsleistung im Hintergrund. Seit 1976 ist es der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“, der das gesamte Fest und alle Darbietungen koordiniert, organisiert und konzipiert. „Doch ohne Sie, ohne Euch, die Vereine und Gruppierungen, die mit ihren Aktivitäten das Neuburger Schloßfest bereichern, könnte unser gemeinsames Fest der Renaissance nicht in dem vielfältigen und begeisternden Licht erstrahlen, wie es jeder echte Neuburger liebt“, betont Friedhelm Lahn, 1. Vorsitzender des Neuburger Verkehrsvereins und als Marktvogt an jedem Schloßfest Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten.

„Freunde der Stadt Neuburg“

Seit dem Jahr 1976 sind die „Freunde der Stadt Neuburg“ aus dem kulturellen Veranstaltungskalender der Ottheinrichstadt nicht mehr wegzudenken. Auf Initiative von Fritz Seebauer, Matthias Schieber, Norbert Hohenester, Anton Sprenzel, Alois Thumann und dem damaligen Oberbürgermeister Theo Lauber beging man das erste „richtige“ historische Schloßfest vom 25. bis 27. Juni. „Der Erfolg und die Freude am Schloßfest verpflichten uns, dieses „Fest der Neuburger für Neuburger“ noch lange fortzuführen, damit wir und unsere Gäste weiterhin eintauchen können in eine Welt der Stimmungen, der Farben, der Kostüme und wohlwollender Gerüche. In der, wie in der Zeit der Renaissance, neue Talente geboren werden und uns die Phantasie ein paar Tage aus den Zwängen des Alltags befreit“ - so formulierte es der damalige Kreisheimatpfleger Matthias Schieber, dem posthum die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde.

Das Schloßfestkomitee 2023 des Neuburger Verkehrsvereins um Marktvogt Friedhelm Lahn Foto: Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ e. V.

2005 erhielt der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ auch für seine Verdienste rund ums Schloßfest den Kulturpreis der Ottheinrichstadt. „In einer Stadt wie Neuburg, in der ein äußerst reges Vereinsleben herrscht, in der eine Vielzahl von Vereinen als Kulturschaffende eine wesentliche Säule unseres so reichen Kulturlebens sind, ist dieser Preis die Würdigung langer aktiver Kulturarbeit unserer Bürgerinnen und Bürger über Jahrzehnte hinweg“, fasste Laudator Walter Friemel als damaliger Kulturreferent das Engagement der „Freunde der Stadt Neuburg“ zusammen. Kulturelle Vielfalt, heimatliche Schönheit – mit diesem Anspruch ist der Verkehrsverein auch nach über 100 Jahren jung, einfallsreich, neugierig und kreativ geblieben. Denn: „Neben der Pflege der Kultur und der Traditionen wollen wir mehr Besucher in unser schönes Neuburg locken und dafür begeistern“, betont Friedhelm Lahn.

Am 30. Juni 2023 um 17 Uhr wird das Renaissancefest mit dem Einzug in die Obere Stadt feierlich eröffnet. Auch das sollte man nicht verpassen: Am Samstag, 8. Juli, untermalt die Musik des Steckenreitertanzes ein fulminantes Feuertheater am Himmel und auf der Donau. Der große historische Festzug am Sonntag, 9. Juli, mit allen teilnehmenden Gruppen sucht ebenfalls seinesgleichen.

Die Öffnungszeiten und Kontakt

Wann: erstes Wochenende: Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli und am zweiten Wochenende: Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 9. Juli

Telefon: +49 (8431) 47016

Email: info@verkehrsverein-neuburg.de

Direkt zur Homepage https://www.schlossfest.de/