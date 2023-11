Festliche Glücksmomente: Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Ein stilvoller Abend in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen verspricht ein besonderes Erlebnis zur Weihnachtszeit. Gewinnen Sie ein exklusives Paket für einen unvergesslichen Abend zwischen roten Teppichen und eleganten Spieltischen!

Wer sich auf die festliche Weihnachtszeit einstimmen möchte und Lust hat, sein eigenes Glück herauszufordern – der ist in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen an der richtigen Adresse. Im südlichsten Casino Deutschlands können Gäste auf rund 4.500 Quadratmetern spannende Spielerlebnisse in einem eleganten Ambiente genießen.

Ein unvergesslicher Besuch in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Darf es eine Runde Black Jack, Roulette oder Poker sein? Mit knapp 160 Spielautomaten sind dem Spielglück in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen keine Grenzen gesetzt. Gäste finden hier zwischen bekannten Klassikern und modernen Elementen das perfekte Spielerlebnis für einen unvergesslichen Abend. Die neusten Highlights sind dabei die zwei 3-D-Automaten im Automatensaal sowie eine Multirouletteanlage, bei der Gäste sogar digital am Spiel der Roulettetische teilnehmen können. Wer auf Spitzengewinne hofft, hat in der Spielbank gute Chancen: Denn hier sind beim Bayern-Jackpot ausgewiesene Spielautomaten miteinander vernetzt.

Glücksmomente zur Weihnachtszeit verschenken

Wenn es draußen grau und kalt ist, verspricht ein Besuch in der renommierten Spielbank einen abwechslungsreichen Abend in besonderer Atmosphäre. Gerade zur Weihnachtszeit bietet die Spielbank Garmisch-Partenkirchen den perfekten Rahmen, um gemeinsam mit Freunden und Familie unvergessliche Momente zu genießen. Apropos Weihnachten: Wer noch nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sucht, kann mit einem von vielen Geschenkpaketen der Spielbank, seinen Liebsten eine ganz besondere Freude bereiten.

Gewinnspiel für die Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Für alle, die sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen wollen, gibt es die Möglichkeit, bis zum 31. Dezember 2023 an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Verlost wird zweimal das Paket „ALL IN FOR TWO“. Darin enthalten sind diverse Jetons, ein Drei-Gänge-Menü sowie eine Übernachtung im Doppelzimmer des Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen. Für die Teilnahme einfach eine Mail mit dem Betreff „All in for two“ an Gewinnspiel.GAP@Spielbanken-Bayern.de schreiben. Viel Glück!

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de

Teilnahmebedingungen