Film zur Neuburger Weihnacht

Advent hoch drei in drei Minuten - gönnen Sie sich die Vorfreude auf die Festtage mit unserem Imagefilm

Neuburg an der Donau gilt weithin als Kulturmetropole mit Sinn für die schönen Dinge im Leben. Dies spiegelt sich seit einigen Jahren auch in der Neuburger Weihnacht, dem abwechslungsreichen Veranstaltungstrio im Advent. Die ehemalige Residenzstadt verkürzt die Wartezeit aufs Christkind mit dem erlebnisreichen Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz, dem romantischen Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt und der urigen Wichtelhütte im Hofgarten. Das Veranstaltungstrio zeigt sich in einen gemeinsamen Filmauftritt.

„Die Neuburger Weihnacht ist ein freundschaftlicher und effektiver Zusammenschluss der Veranstaltungsakteure der Vorweihnachtszeit“, erklärt Stadtpressesprecher Bernhard Mahler und ergänzt: „Aufgrund des guten Miteinanders zeigen wir unser Gesamtangebot in einem sehenswerten Kurzfilm.“

Dahinter steckt die Philosophie, dass die drei Angebote aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit ein breites Spektrum abdecken und damit für Besucher aus dem gesamten mittelbayerischen Raum hinaus attraktiv sind.

Die aufwändigen Dreharbeiten für den 3-Minuten-Streifen fanden an den Originalschauplätzen in der Unteren und Oberen Altstadt statt. „Für uns war es wichtig, die große Bandbreite der Erlebnismöglichkeiten darzustellen“, erzählt Bernhard Mahler und fügt an: „Die Stärke der Neuburger Weihnacht liegt für mich im Bündeln der Attraktionen. Das macht uns einzigartig in der Region und genau das zeigt auch unser Imagefilm.“

Welche Örtlichkeiten und Gegebenheiten ausgewählt wurden und es dann auch in den Film geschafft haben, kann jeder herausfinden. Deshalb: Schauen Sie ihn sich unbedingt an. Der Image-Film zur Neuburger Weihnacht ist über die Internetseite www.neuburger-weihnacht.de sowie über Youtube frei abrufbar.