Jubiläum in Fitness- und Gesundheitsclub Sanus: 15 Jahre!

Der Fitness- und Gesundheitsclub Sanus feiert Geburtstag. Nach einem Brand ist das Jubiläum gleichzeitig ein Neuanfang

Corona hat ein paar hartnäckige Kilos auf der Hüfte hinterlassen? Ein bisschen Bewegung und eine Auszeit vom stressigen Alltag täten gut? Egal, welche Ziele man verfolgt – ob abnehmen, fitter und stärker werden, Spaß in der Gruppe haben oder runterkommen und entspannen – all das kann man im Fitness- und Gesundheitsclub Sanus.

Dort gibt es heuer auch einen Grund zu feiern: Das Premium-Sportstudio hat vor genau 15 Jahren in der Dieselstraße 20 in Gersthofen eröffnet. Seither ist viel passiert, vor allem aber blieb man immer am Puls der Zeit. Neben großzügigen Geräte- und Freihantelbereichen, einem umfangreichen Kurs- und Reha-Angebot, der Saunalandschaft, Massagen und mehr wurde vor fünf Jahren nochmals aufgerüstet. „Die hochmodernen eGYM-Geräte ermöglichen intuitives, gesteuertes Krafttraining mit optimalen Ergebnissen und ohne Verletzungsgefahr“, erklärt Studioinhaber Horst Mayer. „Das Konzept mit seinen variablen Trainingsmöglichkeiten wird von den Mitgliedern super angenommen.“

Feuer im Fitnessstudio: Wiederaufbau nach Brand & Corona

Wie so oft gab es auch beim Sanus nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Im Frühjahr 2021 brannte durch ein defektes Teil beinahe das komplette Studio ab und der Inhaber sowie das ganze Team standen vor einem Scherbenhaufen. Und das während der finanziell harten Zeit des Lockdowns. „Trotz allem dachte keiner ans Aufgeben. Also haben sich das Team und auch Mitglieder zusammengetan und mit angepackt, um das Studio in monatelanger Arbeit wieder aufzubauen. Und jetzt freuen wir uns alle, in noch schöneren Räumen wieder durchzustarten.“ Die Aufteilung der Kursräume, Trainings- und Wellnessbereiche wurde optimiert und das Studio mit natürlichen, modernen Elementen vor allem hell und freundlich gestaltet.

Horst Mayer ist der Inhaber vom Fitness- und Gesundheitsclub Sanus in Gersthofen. Bei der Einweisung erkärt er unter anderem die innovativen eGYM-Geräte. Foto: Jana Korczikowski

„Gerade in solch harten Zeiten – ganz zu schweigen von der Coronakrise mit Zwangsschließung – merkt man, wie wichtig Zusammenhalt ist“, sagt Mayer. Und das legt sich auch in der familiären Atmosphäre im Studio nieder. Die Mitglieder können sich hier auspowern, Spaß haben, endlich wieder Kontakte pflegen, entspannen und den Alltag einmal hinter sich lassen.

Besondere Angebote zum Jubiläum bei Sanus in Gersthofen

Wer ein Teil der Sanus Fitness-Community werden will, muss gar nicht viel tun: einfach zum Hörer greifen (0821/4556745) oder direkt in der Dieselstraße 20 vorbeikommen und sich selbst überzeugen. Das Beste: Zum 15-jährigen Bestehen gibt es attraktive Jubiläumsangebote - zum Beispiel ein gratis Wellnesspaket! Wer sich lieber nicht festlegen will, kann den Fitness- und Gesundheitsclub Sanus für 60 Euro vier Wochen lang unverbindlich testen. Für alle anderen Laufzeiten gilt eine vierwöchige Kündigungsfrist. Es gibt so viele Möglichkeiten, am besten kommt man einfach vorbei und lässt sich beraten!

