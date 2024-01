Fitnesstag bei SEGMÜLLER in Friedberg

Mit jeder Menge Energie und Kraft ins neue Jahr – SEGMÜLLER startet 2024 mit spannenden Themen rund um Fitness, Bewegung und Gesundheit. Kundinnen und Kunden sind am Samstag, den 20.01.2024, ab 11 Uhr herzlich dazu eingeladen, im Einrichtungshaus in Friedberg vorbeizuschauen. Dort gibt es zahlreiche wertvolle Informationen und gratis Aktivitäten für die ganze Familie – die perfekte Abrundung für einen gemütlichen Einkaufsbummel.

Gänsebraten, Stollen, Plätzchen und Co. – durch das viele Schlemmen und den Bewegungsmangel über die Feiertage ist der eine oder andere womöglich ein wenig träge geworden und unschöne Röllchen haben es sich um die Hüften gemütlich gemacht. Zeit also, den inneren Schweinehund zu überwinden. Am 20.01.2024 möchte das Einrichtungshaus SEGMÜLLER in Friedberg genau dabei unterstützen und hat dafür den Fitnesstag ins Leben gerufen.

Verschiedene Partner sind im Einrichtungshaus vor Ort und beraten die Besucherinnen und Besucher zu den unterschiedlichsten Themen rund um Fitness und Gesundheit: Jede Menge Spaß und Action erwartet einen beispielsweise beim TSV Friedberg mit den verschiedenen Abteilungen aus dem Tanzsport. Dort ist für alle Altersklassen und Tanzstile etwas geboten. Die AOK-Gesundheitskasse hält ein Gewinnspiel mit tollen Preisen bereit, spannende Informationen rund um Gesundheit und die Möglichkeit, sich mit „Cyberprävention“ und einem großen Angebot an kostenlosen Online-Angeboten zuhause fit zu halten.

Die Praxis Werk8sam vereint die heilsamen Kräfte von Yoga, Osteopathie und Naturheilkunde und hat sich darauf spezialisiert, diese drei Methoden geschickt miteinander zu verbinden, um die Gesundheit ganzheitlich und individuell zu fördern. Und wer schon immer einmal die Kampfkunst näher kennenlernen wollte, ist bei der Kampfkunstschule Friedberg genau richtig. Dort ist nicht nur körperliche Fitness für alle Altersklassen geboten, sondern es wird auch gezeigt, wie sich mentale Stärke, Stressabbau und Selbstbewusstsein trainieren lassen. Ein sportliches Rahmenprogramm rundet den Fitnesstag ab. Wer gerne die Trendsportart Bouldern ausprobieren wollte, ist an diesem Samstag genau richtig. An der Boulderscheibe ist gefahrloses Klettern bei geringer Höhe und mithilfe einer Schutzmatte problemlos möglich. Für jede Menge Spaß ist außerdem auf dem Ski-Simulator gesorgt. Alles selbstverständlich gratis!

Bekanntermaßen sind nicht nur das richtige Maß an Bewegung und gesunder Geist wichtig, um sich rundum wohlzufühlen. Auch auf die Ernährung kommt es an: Um den Vitaminhaushalt so richtig aufzufrischen, gibt es an der Espressobar im ersten Obergeschoss des Einrichtungshauses leckere True Fruits Smoothies für nur 1,90 € sowie im Restaurant im dritten Obergeschoss den Fitness-Salat mit Hähnchenbrust für günstige 5,90 €. Das Beste: Wer vorher ordentlich in die Pedale tritt, kann sich am „Juice Bike“ ein gratis Glas frisch gepressten O-Saft „erradeln“. Und gemäß dem Motto „An apple a day keeps the doctor away“ sind 2 kg schmackhafte Tafeläpfel für nur 1,49 € im Einrichtungshaus erhältlich.

Besucherinnen und Besucher erwartet beim Fitnesstag von SEGMÜLLER also jede Menge Inspiration, um gesund und fit ins neue Jahr zu starten!

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Friedberg

Augsburger Straße 11-15

86316 Friedberg

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10:00 - 20:00 Uhr

Sa 09:30 - 20:00 Uhr

Fitnessstag:

20.01.2024: 11:00 – 19:00 Uhr