Anzeige

Flohmarkt am Rothsee-Parkplatz

weitere anzeigen weniger anzeigen

Passend zum verkaufsoffenen Sonntag in Zusmarshausen am 28. April veranstaltet der Zusmarshauser Geflügelzüchterverein am Rothsee einen Flohmarkt. Mehr dazu:

Von Julia Paul

Rund 20 Kilometer westlich von Augsburg, etwa einen Kilometer südlich der Autobahnausfahrt Zusmarshausen und östlich des Marktes liegt er: der Rothsee. Vor allem im Sommer ist er ein beliebtes Ausflugsziel für Badegäste sowie für Angler. Es gibt genügend Parkplätze, Liegewiesen, Kinderplanschbecken, Umkleidekabinen, Toilettenanlagen und sogar einen Imbisswagen.

Aber nicht nur in der Badesaison ist am See etwas geboten. Auch am Sonntag, 28. April, lohnt es sich, vorbeizuschauen. Denn dann findet auf dem Parkplatz am Rothsee ein Flohmarkt statt. Bei der Veranstaltung des Zusmarshauser Geflügelzüchtervereins kann jeder einen eigenen Stand zum kleinen Preis mieten und dort gebrauchte Gegenstände verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt und es gibt keinen Ausweichtermin.

Parken

Obwohl der Flohmarkt auf dem Rothseeparkplatz stattfindet, können die Autos dort ebenso geparkt werden.