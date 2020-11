ANZEIGE

Florale Weihnachten mit Gärtnerei Dorner aus Welden

Die Gärtnerei Dorner in Welden sorgt für eine stimmungsvolle Adventszeit. Ob Adventskranz oder Weihnachtsstrauß: Hier finden Kunden, was sie suchen.

Von Julia Paul

Auch in diesem Jahr sind die Floristinnen und Floristen der Gärtnerei Dorner in Welden wieder fleißig. So fertigen die Fachkräfte künstlerische Adventskränze, Weihnachtssträuße und festliche Arrangements. Gerne verwirklichen sie auch individuelle Wünsche und gestalten für jeden Kunden ein persönliches Exemplar.

Adventsdeko, Christbaum und Last-Minute-Geschenke

Die Mitarbeiter des in vierter Generation geführten Familienbetriebs produzieren bis zum großen Fest. Wer also in den nächsten Wochen auf der Suche nach Adventsdeko, einem Christbaum oder nach einem Last-Minute-Geschenk ist, wird bei der Gärtnerei Dorner in Welden sicherlich fündig.