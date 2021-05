Ehrenamt als Dank: Frühstück im Fuggerei Treff

Christine Thoma und Katharina Dupta arbeiten ehrenamtlich im Fuggerei Treff. Sie sind dankbar, dass sie in der Fuggerei Augsburg leben können und möchten etwas zurückgeben.

„Ich kann hier leben, ich bin hier glücklich. Ich kann mir mein Leben durch die Fuggerei überhaupt leisten und kann so ein Stück zurückgeben," erklärt Christine Thoma glücklich und Katharina Dupta ergänzt: „Obwohl es so zentral ist, ist es hier ruhig, angenehm, schön grün. In der Früh zwitschern die Vögel. Außerdem hat man hier Sicherheit. Man weiß, in der Nacht wird hier abgesperrt.“ Gemeinsam arbeiten die beiden ehrenamtlich im Fuggerei Treff und geben sich dabei viel Mühe.

Frühstück mit Pfiff: Im Fuggerei Treff gibt es immer den persönlichen Touch

Christine Thoma und Katharina Dupta sind die guten Seelen des Fuggerei Treffs. Sie organisieren und richten das wöchentliche Frühstück am Dienstag aus – und zwar ehrenamtlich. Thoma ist seit Beginn dabei, mittlerweile fünf Jahre. Dupta steht ihr seit zwei Jahren zur Seite. Ihr Motto lautet: Nach dem Frühstück ist vor dem Frühstück. Knapp eine Woche vorher planen sie bereits fürs neue Frühstück. Aufgrund von Corona wurde zuletzt nur mit telefonischer Voranmeldung in zwei Schichten und mit vorbereiteten Tellern gefrühstückt. Sobald wieder Normalität einkehrt, stehen Thoma und Dupta aber bereit, sodass sie wie gewohnt die ersten Bewohner morgens um 9 Uhr mit frischem Kaffee begrüßen können. Während Thoma in der Küche alles vorbereitet und für Nachschub sorgt, kümmert sich Dupta im Frühstücksraum um die Gäste. Der persönliche Touch darf natürlich nie fehlen. Fürs Buffet zeigt Thoma ihr Können beim Anrichten der Speisen und so werden aus gekochten Eiern schnell mal Blumen. Auch die Jahreszeiten und jährliche Feste wie Fasching oder Ostern werden berücksichtigt.

