So ist die Ausbildung in der Augsburger Fuggerei

„Wie krass ist es, dass ich den Ausbildungsplatz bei der Fuggerei bekommen habe. Schließlich ist es DIE Fuggerei!“, freut sich Miriam Sirch. Sie ist Auszubildende in der ältesten Sozialsiedlung der Welt.

: Auszubildende im Bereich Verwaltung Persönliches Detail: Miriam Sirch wohnt nur fünf Minuten von der Fuggerei in Augsburg entfernt. Eine ihrer schönsten Kindheitserinnerungen: der jährliche Christbaumkauf in der Fuggerei.

wohnt nur fünf Minuten von der Fuggerei in entfernt. Eine ihrer schönsten Kindheitserinnerungen: der jährliche Christbaumkauf in der Fuggerei. Lieblingsort: „Die Bank bei der Gartengasse . Dort ist man im Geschehen, aber nicht im Zentrum. Man ist ein bisschen für sich, aber kann den Trubel aus der Ferne beobachten. Und man kann die Sonne genießen.“

Kauffrau für Büromanagement in der Fuggerei: Führungen, Infoveranstaltungen & Co.

Wer sich für eine Führung durch die Fuggerei interessiert, hat irgendwann mit Miriam Sirch Kontakt. Aktuell ist sie noch in ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, doch schon jetzt trägt sie Eigenverantwortung. Rund 30 Führungen pro Woche koordiniert sie – in Nicht-Corona-Jahren. Dabei beantwortet sie nicht nur Anfragen aus aller Welt, sondern kümmert sich auch um die Belange der Gästeführer vor Ort und sorgt dafür, dass die Gästeführerinfoveranstaltung sowie der dazugehörige Leitfaden immer up to date sind. Unterstützt wird sie von Ausbilderin Sabine Darius. Des Weiteren steht sie den Bewohnern zur Seite. So hat sie beispielsweise einen Handykurs angeboten, bei dem sie den älteren Bewohnern erklärt hat, wie ein Smartphone funktioniert.

