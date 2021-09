Darf der FC Augsburg wieder jubeln?

Mit einem 1:0 gegen Gladbach holte der FCA den ersten Saisonsieg. Am Sonntag soll in Freiburg der nächste folgen - wenn es nach den Tipps eines FCA-Profis geht.

Reece Oxford (rechts) wusste sofort, bei wem er sich zu bedanken hatte. Mit 1:0 hatte der FC Augsburg die Borussia aus Mönchengladbach in einer spannenden Partie besiegt. Torschütze: Florian Niederlechner.

Niederlechner sorgt für den FCA-Sieg

Der Oberbayer hatte zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen, belebte nach seiner Einwechslung aber das Spiel der Rot-Grün-Weißen und krönte seine Leistung mit dem spielentscheidenden Treffer in der 80. Minute. Während der Mann mit der Nummer 7 auf dem Rücken für den Sieg sorgte, kümmerte sich Kollege Oxford darum, dass in der Defensive nichts anbrannte. Der 22-jährige Brite war der Fels in der FCA-Brandung und wurde hinterher von unserer Sportredaktion völlig zurecht mit der Note 1,5 bedacht.

Reece Oxford als Stabilisator beim FC Augsburg

Oxford, der seit dieser Saison die 4 als Rückennummer sein Eigen nennt, mausert sich immer mehr zum Garanten für eine stabile Augsburger Defensive. Diese Qualitäten werden auch am Sonntag gefragt sein, wenn die Schwaben im Breisgau nach Punkten jagen. Beim SC Freiburg möchten die Fuggerstädter eine Serie starten und weiter Boden in der Tabelle gutmachen.

Ob ein Auswärtscoup gelingt? Das Team von Trainerfuchs Christian Streich ist auch nach dem fünften Spieltag noch unbesiegt – als einziges Team neben den Bayern und den starken Wolfsburgern. Doch jede Serie hat ja mal ein Ende.

Der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga in der Übersicht:

Tipps von FCA-Mittelfeldspieler Tim Civeja

Tim Civeja vom FC Augsburg Foto: Klaus Rainer Krieger