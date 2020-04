Anzeige

Gegen Langeweile: Backen mit Kindern

In Zeiten von Corona ist die Langeweile groß. Warum dann nicht mal gemeinsam Zimtschnecken oder Pfannkuchen backen? Das beschäftigt und ist auch noch lecker.

Von Birgit Waldmann

„Mir ist so langweilig.“ Diesen Satz hören Eltern derzeit wohl öfter vom Nachwuchs. Klar von Freunden heißt es Abstand halten, ein Spaziergang ist meist nicht so beliebt und die Medienzeiten sollten trotz Corona-Krise nicht völlig aus dem Ruder laufen.

Wie wäre es mit gemeinsamen Backen und Kochen. Teig kneten, was zusammenmixen, durchs Backofenfenster zuschauen, wie das Backwerk langsam fertig wird. Das macht den meisten Kindern Spaß und gleichzeitig bringt man damit was Leckeres auf den Tisch, das alle mögen.

Ein großer Renner bei vielen Kindern sind beispielsweise die aus Schweden bekannten Zimtschnecken, schwedisch Kanelbullar. Sie erfordern nicht viele Zutaten und sind schnell gemacht. Ganz besonders lieben Kinder bei der Herstellung das Teigkneten von Hand. Sorgfältiges Händewaschen sollte deshalb nicht nur jetzt selbstverständlich sein.

Damit beim Backen keine all zu große Sauerei entsteht, sollte man kleinere Kinder immer beaufsichtigen. Spaß ist trotzdem garantiert. Bild: prostooleh, stock.adobe.com

Schwedische Kanelbullar oder auch Zimtschnecken

Für circa 25 Stück benötigt man:

150 ml Milch

1 Hefewürfel

100 g Zucker

220 g Butter

2 Eier

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Salz

1 TL Kardamom

500 g Mehl

50 g brauner Zucker

2 EL Zimt

3 EL Hagelzucker

Und so geht’s:

Zuerst Milch in einem Topf erwärmen – jüngere Kinder dabei beaufsichtigen. Hefewürfel zerbröseln und in der warmen Milch auflösen. Eine Prise Zucker dazugeben. Dann 120 g Butter zerlassen und zur Milch geben. Ein Ei, Zucker, Vanillezucker, Salz und Kardamom unterrühren. Dann das Mehl hinzufügen und den Teig ungefähr zehn Minuten von Hand oder mit der Küchenmaschine kneten. Teig mit einem feuchten Küchenhandtuch bedecken und 40 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Das ist für die Kleinen meist ganz spannend, was sich da im Teigtopf tut und wie die Masse immer größer wird.

Anschließend wird der Teig etwa 3 mm dick und 30 cm breit ausgerollt. Restliche Butter schmelzen, den Teig damit bestreichen. Braunen Zucker und Zimt mischen und über die Butter streuen. Den Teig zu einer langen Rolle aufrollen und in circa 25 gleich dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben auf zwei mit Backpapier ausgelegte Bleche legen, mit einem Tuch bedecken und nochmals 60 Minuten gehen lassen (sie sollten ihre Größe verdoppeln).

Den Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Das letzte Ei verquirlen, die Zimtschnecken damit bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Beide Bleche in den Ofen schieben und ca. 10 Minuten backen. Zimtschnecken auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Zubereitungszeit:

2 Stunden. Wer den Hefeteig nicht selbst machen möchte, kann natürlich auch auf fertige Hefeteige aus dem Kühlregal zurückgreifen. Diese werden dann nur noch mit den Zutaten bestreut und bestrichen.

Schwedische Zimtschnecken gehen schnell und lassen sich hervorragend mit Kindern backen. Bild: vasanty, stock.adobe.com

Wallnuss-Pfannkuchen mit Topping

Ein anderes Gericht, das immer bei Kindern ankommt (und auch bei Erwachsenen) sind Pfannkuchen oder die amerikanische Version Pancakes. Aber mal nicht die ganz gewöhnlichen, sondern Walnuss-Pfannkuchen mit leckeren Toppings. Für Kinder ist hier nicht nur das Pfannkuchenbacken spannend, sondern sie lieben es, sich ihre Pfannkuchen durch die Toppings selbst zu kreieren – je nach Geschmack.

Als Zutaten für den Teig (für 4 Personen) werden benötigt:

2 Eier

100 g gemahlene Haferflocken

50 g gemahlene kalifornische Walnüsse

150 g Magerquark

2 EL Zucker oder andere Süßungsmittel

150 ml Mineralwasser

1 EL Kokosöl zum Braten

1 Prise Salz

Die Toppings wählt man nach Belieben und was gerade verfügbar ist:

Frische Erdbeeren, Heidelbeeren, Schokoraspeln (Zartbitter und/oder Vollmilch), Walnusshälften, Honig oder Sirup, Goji-Beeren, Gehackte Pistazien oder Kokosflocken.

Und so geht’s:

Bei der Zubereitung geht man wie folgt vor: Zuerst die gemahlenen Haferflocken, die gemahlenen Walnüsse und den Magerquark mit dem Mineralwasser in eine Schüssel geben.

Dann die Eier aufschlagen und hinzugeben. Zucker und eine Prise Salz dazugeben. Anschließend das Ganze mit dem Pürierstab pürieren. Die Konsistenz sollte dickflüssig sein. Lässt sich nicht alles vermischen, noch einen Schuss Mineralwasser dazugeben und erneut durchmixen.

Dann eine beschichtete Pfanne bei mittlerer Hitze auf dem Herd langsam erwärmen lassen. Anschließend 1 EL Kokosöl dazugeben.

Mit einer Suppenkelle einen Klecks Teig in die Pfanne geben und dann so lange ausbacken, bis der Rand goldbraun wird. Dann sind die Pancakes zum Wenden bereit. Wenden und nach weiteren 30 bis 60 Sekunden aus der Pfanne nehmen.

Zum Abschluss die Pancakes auf einem Teller aufeinander stapeln und mit den Toppings anrichten.

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Walnuss-Pfannkuchen sind eine leckere Alternative zu der klassischen Variante. Bild: California Walnut Commission

Bei aller Leidenschaft fürs Backen, Kochen und Aufessen darf eins nicht zu kurz kommen: hinterher die Küche wieder auf Vordermann bringen. Das heißt Alle Töpfe, das Besteck, die Pfanne oder das Backblech schrubben und die Ablagen abwischen. Das gehört dazu und schon kleine Kinder können das lernen.

Hygieneregeln beim Kochen mit Kindern

Um Keimen keine Chance zu geben, Hände vor dem Kochen und zwischen jedem Arbeitsgang waschen -

besonders wenn Fleisch und Salat gleichzeitig zubereitet werden

besonders wenn Fleisch und Salat gleichzeitig zubereitet werden Sofort reinigen, wenn die Hände mit Fleisch, Fisch und rohen Eiern in Berührung kommen

Rohe und gekochte Speisen trennen – gilt auch für Küchengerätschaften wie Messer, Unterlagen und Arbeitsflächen,

am besten sofort nach Benutzen mit heißem Wasser und Spülmittel abwaschen, also rohes Fleisch und Salat nicht auf dasselbe Schneidebrett legen

am besten sofort nach Benutzen mit heißem Wasser und Spülmittel abwaschen, also rohes Fleisch und Salat nicht auf dasselbe Schneidebrett legen Fleisch oder Geflügel nicht unter dem Wasserhahn abspülen - über Wasserspritzer können Bakterien in der Küche verteilt werden.

Rohes Fleisch oder Geflügel lieber direkt mit einer Gabel aus der Verpackung nehmen und in die Pfanne oder ins Gargefäß geben

nehmen und in die Pfanne oder ins Gargefäß geben Haustiere von Lebensmitteln fernhalten und während der Speisenzubereitung oder später beim Essen nicht streicheln.

