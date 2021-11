Tage der Vorfreude

Am Sonntag wird bereits der erste Advent gefeiert. In diesen Tagen machen Weihnachtseinkäufe in festlich geschmückten Geschäften Spaß.

Weihnachten rückt näher und ab 1. Dezember kommen die Adventskalender zum Einsatz. Sie werden entweder gebastelt und liebevoll bestückt oder auch gerne fertig gekauft, gefüllt mit den verschiedensten Dingen, entweder zum Schlemmen und Naschen oder auch mit hübschen Kleinigkeiten. Auch der Adventskranz wird aufgestellt und die erste Kerze angezündet.

Liebevoll geschmücktes Zuhause

Doch bei den meisten ziehen nicht nur Adventskranz und -kalender in der Vorweihnachtszeit ins Zuhause ein, sondern auch viel andere hübsche Weihnachtsdeko. In den Geschäften im Wittelsbacher Land gibt es dafür eine Menge schöner Dinge, aber auch Inspirationen, denn auch die Läden selbst sind derzeit liebvoll und oft detailverliebt dekoriert. Dadurch kommt auch der besondere Reiz, in diesen Tagen zum Einkaufen zu gehen. Und was gibt es Schöneres, als in der Vorweihnachtszeit zu bummeln und sorgfältig sowie mit viel Liebe Geschenke für Familie und Freunde auszusuchen?

Familien-Kochbuch des Wittelsbacher Land Vereins

Weihnachten ist aber auch ein Fest des Schlemmens. Leckere Rezepte dafür findet man im neuen Kochbuch „Kulinarische Streifzüge durchs Wittelsbacher Land – Familienrezepte im Wandel der Jahreszeiten“, das der Wittelsbacher Land Verein herausbringen wird. „Nah kaufen, gut essen“ lautet der Titel des Projektes „Na(h) gut“ des Vereins. Aufbauend auf dieser Philosophie veröffentlicht er nun das Kochbuch, in dem der Fokus auf regionale Zutaten gelegt wird.

Ungewöhnliche Rezepte

Auf rund 160 bunten Seiten werden darin feine, pfiffige und auch ungewöhnliche Rezepte präsentiert, die mit vor Ort wachsenden Gemüse- und Obstsorten sowie heimischen tierischen Produkten zubereitet werden können.

Als Highlight verraten acht Köche und Spezialitätenwirte aus dem Wittelsbacher Land ihre Rezepte für jeweils ein Drei-Gänge-Menü, das zu Hause nachgekocht werden kann.

Eine weitere Besonderheit ist der Projektbezug: Es wurde darauf geachtet, das Buch kinderfreundlich und bunt zu gestalten und aufzuzeigen, welche Tätigkeiten Kinder in einem bestimmten Alter in der Küche bereits übernehmen können. So macht gemeinsames Kochen Spaß und zu Hause schmeckt es ja ohnehin am besten.

Das Kochbuch kann

beim Wittelsbacher Land Verein vorbestellt werden. Man erhält dafür einen Gutschein, der gegen das Buch getauscht werden kann, sobald dieses vorrätig ist. Mail: info@wittelsbacherland-verein.de Telefon: (08251)8650510

(pm/bif)