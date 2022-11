Geschenktipp: Hotelgutschein aus dem Augsburger Allgemeine Shop

Mit unserem Hotelgutschein können Sie sich selbst oder andere beschenken. Er enthält zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer. Das Hotel kann man dabei aus 240 Häusern selbst wählen.

Mit dem Hotelgutschein „Glücksmomente“ aus dem Augsburger Allgemeine Shop kann man sich selbst oder den Liebsten eine Freude machen. Jede und jeder wünscht sich für einen gelungenen Urlaub etwas anderes – der weite Blick über die herbstliche Landschaft, das Knirschen der Schuhe im Schnee oder vollständige Entspannung bei einer Wellness-Behandlung. Alle eint der Wunsch nach einer Auszeit aus dem Alltag. Mit dem Hotelgutschein kann sich jede und jeder das passende Hotel selbst aussuchen.

Das ist im Hotelgutschein aus dem Augsburger Allgemeine Shop erhalten

Der Gutschein enthält

Zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer

Inklusive Frühstück

Auswahl aus rund 240 Hotels in Deutschland und den Nachbarländern

Gültigkeit: 18 Monate

Inklusive Wertgutschein in Höhe von 80 Euro, dieser kann für Restaurant- und Hotelleistungen genutzt werden.

Zu den Restaurant- und Hotelleistungen gehören Abendessen im Hotelrestaurant, Sport-, Wellness- oder Beautyleistungen im hoteleigenen SPA-Bereich, Verlängerungsnächte, Zimmer-Upgrades, Konsumationen an der Hotelbar oder die Buchung zusätzlicher Zimmer.

Nach einem langen Tag in der Natur oder im SPA-Bereich darf zudem der Genuss nicht zu kurz kommen. Feinste Kulinarik und einmalige Gastfreundlichkeit in allen Hotels runden einen Tag perfekt ab. Bei einem außergewöhnlichen Panoramablick schmecken das Essen und ein Gläschen Wein gleich noch besser!

Geschenktipp für Weihnachten: Gutschein für einen Urlaub

Schnappen Sie sich Ihre Liebsten, gönnen Sie sich eine Pause vom Alltag und füllen Sie Ihre Kraftreserven wieder auf. Oder machen Sie einem besonderen Menschen eine Freude und schenken den Hotelgutschein ganz einfach weiter, beispielsweise an Weihnachten. Denn wer sich bereits jetzt um die Geschenke kümmert, kann im Dezember entspannen und sich ganz auf die Vorfreude auf das Fest einlassen.

Der Gutschein „Glücksmomente“ eignet sich also nicht nur ideal zum selbst verreisen, sondern auch gerade deswegen besonders gut zum Verschenken, da man nicht auf ein bestimmtes Hotel oder eine Region festgelegt ist. Stattdessen kann das Traumhotel unter rund 240 gehobenen Häusern in Deutschland und den Nachbarländern ganz einfach selbst ausgewählt werden. Zudem ist der Gutschein 18 Monate lang gültig. Die oder der Beschenkte kann sich also nicht nur das Ziel, sondern auch den Reisezeitraum frei aussuchen.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle teilnehmenden Hotels.

Bestellung des Hotelgutscheins Glückmomente

Der Hotelgutschein ist hier erhältlich: