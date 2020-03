Anzeige

Gesund und Aktiv 2020

Vielseitiges Rahmenprogramm und abgestimmter Hallenplan

Am ersten Märzwochenende fällt der Startschuss für die diesjährigen Neuburger Aktivwochen im Rahmen der Messe „Gesund & Aktiv“. Am Samstag, 7. März, von 14 - 17.30 Uhr und am Sonntag, 8. März, von 10.00 – 17.00 Uhr, präsentieren sich rund 25 Aussteller um das Thema Gesundheit in der Neuburger Parkhalle.

Verschiedenste Betriebe, Vereine und Organisationen zeigen auf der Messe Produkte und Neuheiten, geben Anregungen und Tipps zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Lifestyle, Sport und Wellness und bieten Hör- und Gesundheitstests an, um den Besuchern einen optimalen Start in den Frühling zu ermöglichen. Der Besuch der Messe ist wie gewohnt kostenlos!

Natürlich gibt es wieder ein abgestimmtes und vielseitiges Rahmenprogramm. Neben aktiven Vorführungen wie Jumping Fitness, Yoga, Faszination Golf und vielen mehr finden zum ersten Mal Fachvorträge zu verschiedenen Themen wie Physiotherapie oder heimische Kräuter statt.

Am Sonntag findet traditionell der Sportlerfrühschoppen mit der integrierten Siegerehrung des Neuburger Rundschau Laufcups und die Laufpass Verlosung statt. Der Hauptpreis ist wieder ein Gutschein von TUI Reisecenter Neuburg. Gegen Nachmittag geht es weiter mit der Siegerehrung des Alb-Donau-Walking-Cups und der Walkingpass Verlosung. Allerdings bleibt genügend Zeit, um effektive und ruhige Messegespräche mit Interessierten und Ausstellern zu führen.

Ein Highlight an diesem Wochenende wird die Modenschau von Moser Männermode und anziehend. Die Models vom TSV Neuburg werden dieses Jahr vom Haarstudio FeBo gestylt.

Um dem Park- und Verkehrschaos zu entgehen, können die Großflächenparkplätze, wie z. B. die Schlösslwiese, optimal genutzt werden. Außerdem stehen die Vorzüge des Himmelblauen Samstag zur Verfügung. Ermöglicht wird dadurch kostenloses Parken mit Parkschein für 3 Stunden in der Innenstadt von Neuburg. Der Neuburger Volksfestplatz steht ebenfalls als Parkplatz zur Verfügung. Von dort können Besucher am Samstag den kostenlosen Shuttlebus der Stadtwerke Neuburg zum Parkbad bzw. Parkhalle nutzen.

Weitere Informationen unter www.stadtmarketing-neuburg.de

Text: Stadtmarketing

Programm

Samstag, 7. März 14.00 – 17.30 Uhr Moderation: Bernhard Mahler

- 14.00 Uhr Auftritt der „Fun GROUP Kids“

- anschließend Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling mit anschließendem Messerundgang

- 15.00 Uhr „Faszination Golf – den Schwung einfach erleben“ powered by Wittelsbacher Golfclub

- 15.45 Uhr Vorführung „Jumping“ von easyfitness

- 16.00 Uhr Yoga-Vorführung von Daniela Engnoth

- 17.00 Uhr Bauchtanz-Vorführung des BC Blossenau

Sonntag, 8. März 10.00 – 17.00 Uhr Moderation: Klaus Benz

- 10.00 Uhr Eröffnung 2. Tag

- anschließend Sportlerfrühschoppen mit Siegerehrung Neuburger Rundschau Laufcup und Laufpass Verlosung Hauptpreis: Gutschein vom TUI Reisecenter Neuburg

- anschließend Übergabe Spendenscheck Lionslauf durch das Lions Hilfswerk Neuburg

- 13.00 Uhr Aktiv Park e.V. Vorstellung Jahresprogramm 2020

- anschließend Siegerehrung Alb-Donau-Walking-Cup & Walkingpass Verlosung Hauptpreis: Tagesausflug mit dem Aktiv Park e.V.

- 14.30 Uhr Modenschau Freizeit- & Frühjahrsmode powered by anziehend, Moser Männermode & Haarstudio FeBo

- 16.00 Uhr Auftritt der Männergarde der Burgfunken

Fachvorträge in der Mensa

Samstag, 7. März 2020

- 15.15 Uhr „Hochsensibilität“ Referentin: Sabine Clausing, Praxis für ganzheitliche Psychotherapie HPG

- 16.00 Uhr „Physiotherapie – mehr als nur Massieren“ Referent: Florian Schmidt, Physiopraxis Schmidt

- 16.45 Uhr „High Tech Frischekosmetik & natürliche Vitalstoffe“ Referentin: Daniela Engnoth

Sonntag, 8. März 2020

- 11.00 Uhr „Wie uns negative Glaubenssätze im Leben hindern“ Referent: Moritz Diehl

- 13.00 Uhr „High Tech Frischekosmetik & natürliche Vitalstoffe“ Referentin: Daniela Engnoth

- 15.15 Uhr „Heimische Kräuter in der Räucher- und Volksheilkunde“ Referentin: Sonja Hermann, kräuterkundige Räucherfrau