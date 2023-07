Golfclub Augsburg: Warum es hier am schönsten ist

Die Trendsportart Golf ist in der Fuggerstadt ein absolutes Highlight. Kein Wunder, denn der Golfclub Augsburg überzeugt seit 1959 nicht nur mit seiner Umgebung, sondern auch durch sein einzigartiges Team sowie seine unvergleichlichen Mitgliedschaftsangebote.

Umweltbewusstsein, Sicherheitsfragen und Nachhaltigkeit: Das wird im Golfclub Augsburg großgeschrieben. Denn seit 2013 wird dort das Qualitätsmanagementprojekt Golf & Natur vom Deutschen Golfverband erfolgreich umgesetzt. Besucher und Mitglieder merken somit schnell, dass das Golfen im idyllischen Naturpark Westliche Wälder etwas ganz Besonderes ist. Doch nicht nur dank der traumhaften Kulisse zählt der Golfclub Augsburg zu den Leading Golf Clubs of Germany.

We are Family

Eine eigene Golfschule mit ausgebildeten Lehrern und prämierte Jugendarbeit mit kreativen Projekten: Im Golfclub Augsburg ist die ganze Familie mit dabei. Dank der gestaffelten Mitgliedschaftsbeiträge und Rabatten bei mehreren Kindern, sofern mindestens ein Elternteil Mitglied ist, überzeugt der Verein Jung und Alt. Dazu kommt, dass die Aufnahmegebühr bei einem jugendlichen Mitglied entfällt, wenn mindestens ein Eltern- oder Großelternteil bereits selbst im Golfclub Augsburg ist.

Foto: Golfclub Augsburg

Das eigens entwickelte „Level-up-your-Game“-System bietet jedem die Möglichkeit, abwechslungsreiche Aufbaukurse zu absolvieren. Die Belohnung? „Nicht nur verbessertes Handicap, neue Kontakte und Freude am Sport erfährt man durch unser System", erzählt Felix Eibl, Golfschulleiter im Golfclub Augsburg. „Auch der Leistungsstufe entsprechend farbige Handtücher haben sich unsere Mitglieder als Aufmerksamkeit verdient."

Weitere Vorteile des Golfclubs Augsburg

Zudem sorgen individuelle Trainerstunden, Golfausflüge und organisierte Gruppenkurse bis hin zu speziellen Trainings-Abos für Golferlebnisse aller Art. Turniere der Extraklasse unter Gleichgesinnten sind im Golfclub Augsburg ebenfalls geboten. Neben sportlichen Herausforderungen locken hier gesellschaftliche Highlights und wertvolle Freundschaften.

Foto: Golfclub Augsburg

Wer sich selbst allerdings als “Wenigspieler” beim Golf definiert, ist in Burgwalden genauso gut aufgehoben: „Unterschiedliche Beitragskonditionen versprechen jedem individuelle Möglichkeiten zum Golfen. Auch Probemitglieder sind stets willkommen!“, betont Felix Eibl. „Auf unseren spannenden Spielbahnen und der einzigartigen 18-Loch-Anlage lässt es sich perfekt in die Welt des Golfens reinschnuppern.“

Mitglieds-Spezial 2023

Aber das war noch nicht alles: Für das Jahr 2023 hat sich der Golfclub Augsburg etwas ganz Besonderes überlegt: Denn für 20 + 23 Neu-Mitglieder ergibt sich ein attraktives Angebot: Als eines von 43 Neu-Mitgliedern in der Saison 2023 wird ein Jahresbeitrag von lediglich 20,23€ berechnet. Und das unabhängig von der Mitgliedschaftsform, wobei Jahresmitglieder, Firmenmitglieder und Zweitmitglieder ausgenommen sind. Der perfekte Zeitpunkt also, um jetzt in den Golfclub Augsburg einzusteigen!