Das Cineplex Aichach belohnt Corona-Helden und -Heldinnen

Das Cineplex Aichach sucht Corona-Heldinnen und -Helden. Sie dürfen mit Familie und Freunden zum Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama" gratis ins Kino.

Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Menschen in den vergangenen Monaten hart getroffen. Wirtschaftliche Sorgen durch Lockdown, Kurzarbeit oder gar Insolvenz, Überlastung, gesundheitliche Probleme und im schlimmsten Fall der Verlust nahe stehender Menschen sind weitreichende Einschnitte, die viele überfordert und an ihre Grenzen gebracht haben.

Doch gerade in diesen Krisenzeiten gibt es glücklicherweise auch starken Zusammenhalt, großes Engagement und Unterstützung. Manchmal sind es nur kleine Gesten, freundliche Worte oder unerwartete Hilfe, die jedoch so wichtig sind. Viele Menschen opfern sich in sozialen Berufen auf, um die zu unterstützen, die es am dringendsten benötigen.

Cineplex Aichach lädt zu Eberhofer-Krimi "Kaiserscharrndrama" ein

All diesen kleinen und großen Heldinnen und Helden möchte das Cineplex Aichach Danke sagen und eine kleine Freude bereiten. Das Kino lädt die von der Bevölkerung vorgeschlagenen Corona-Helfer und -Helferinnen mit Familie und Freunden ins Kino zum bayerischen Komödienhit „Kaiserschmarrndrama“ ein.

Gezeigt wird der neue Eberhofer-Krimi „Kaiserschmarrndrama“. Foto: Constantin Film

Wer darf zur Filmmatinee ins Kino und wie kann man sich bewerben?

Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von sozialen Einrichtungen, Kino und Politik sichtet die Einreichungen und kürt die Helferinnen und Helfer, die mit je zehn Personen ihrer Wahl ins Kino eingeladen werden.

Der neue Kinofilm der kultigen Eberhofer-Krimiserie wird am Samstag, 28. August 2021, in einer exklusiven Matinee ab 11 Uhr im Cineplex Aichach, Rudolf-Diesel-Straße 6, gezeigt. Popcorn ist natürlich inklusive.

Wem möchten Sie Danke sagen und eine einmalige Kinoeinladung mit Freunden und Familie schenken? Nominieren Sie jetzt Ihren Corona-Helfer oder Ihre Corona-Helferin und senden bis Freitag, 20. August 2021, eine E-Mail mit dem Namen der Person und einer kurzen Begründung, warum er oder sie eine Kinoeinladung verdient hat, an: helferkino.aichach@cineplex.de.

Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen zehn Personen ihrer Wahl mitbringen. Popcorn ist inklusive.

(mit pm)