Großes Hüpfburgenland bei SEGMÜLLER in Friedberg

Das SEGMÜLLER Einrichtungshaus in Friedberg bietet mit zahlreichen Veranstaltungen immer wieder schöne Erlebnisse für Groß & Klein. Vor Beginn des Ferienfestivals, bei dem über die gesamten Sommerferien ein umfangreiches Event-Programm vorbereitet ist, erwartet die Kinder bereits an diesem Freitag, 23.06.2023 und Samstag, 24.06.2023 auf dem großen Hüpfburgenland jede Menge Spiel und Spaß im Außenbereich des Einrichtungshauses.

Riesiges Hüpfburgenland für die kleinen Besucher

Ein absolutes Highlight für alle Kinder: das riesige Hüpfburgenland! Auf insgesamt acht riesigen Hüpfburgen, Parcours und Riesenrutschen sind Spiel und Spaß garantiert. Ob auf dem Monster-Truck, dem Piratenboot, in der Bauernhof-Hüpfburg oder in der Ritterfestung – in unterschiedlichsten Themenwelten sind fantasievollen Abenteuern keine Grenzen gesetzt! Auf die kleinsten Gäste wartet außerdem ein hübsches, nostalgisches Karussell. Der Eintritt für alle Attraktionen ist wie immer kostenlos!

Im gemütlichen Biergarten nebenan finden alle Eltern und Großeltern in der Zwischenzeit ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: So wird an diesem Samstag der halbe Meter Bratwurst zum sensationell günstigen Preis von nur 2,90 € angeboten.

Entspanntes Wochenend-Shopping

Zusätzlich zum Aktionsprogramm auf dem Außengelände lädt das Friedberger Einrichtungshaus selbstverständlich auch zum ausgiebigen Shoppen und Bummeln ein.

In der Hauptniederlassung des familiengeführten Möbelhändlers erwartet die Kundinnen und Kunden auf 4 Etagen und über 49.000 m² das volle Angebot rund ums Wohnen – mit mehr als 30 attraktiv gestalteten Fachabteilungen sowie exklusiven gastronomischen Einrichtungen. Eine Vielzahl an inspirierend inszenierten Wohnideen unterschiedlicher Stile und Preissegmente bieten hierbei für jeden Geschmack und jede Lebenssituation die passende Einrichtungslösung. Im SEGMÜLLER Onlineshop lässt sich zudem bereits vor dem Besuch im umfangreichen Sortiment stöbern.

SEGMÜLLER lädt herzlich ein!

Bei SEGMÜLLER gibt es also immer die perfekte Mischung aus Shoppingerlebnis und Familienausflug – auch an diesem Samstag bei SEGMÜLLER in Friedberg. Über 1.000 kostenlose Parkplätze und eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sorgen für eine stressfreie Anfahrt. Also nichts wie los zu SEGMÜLLER! Übrigens: Hier gibt es mehr Informationen zu weiteren abwechslungsreichen Veranstaltungen vor Ort.

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Friedberg

Augsburger Straße 11 – 15

86316 Friedberg

https://www.segmueller.de/standorte/friedberg

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10:00 - 19:00 Uhr

Sa 09:30 - 19:00 Uhr

Öffnungszeiten Hüpfburgenland:

23.06.2023: 11:00 – 19:00 Uhr

24.06.2023: 11.00 – 19:00 Uhr