Anzeige

Grußwort

des Oberbürgermeisters Dr. Bernhard Gmehling

Liebe Neuburgerinnen

und Neuburger, liebe Gäste,

die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind im Vergleich zu den Gründerjahren unseres Volksfestes schier unerschöpflich. Ob Urlaub auf Bali, Shoppingtrip nach Berlin oder ein Ausflug in einen großen Freizeitpark – all das ist heute kein Problem mehr. Dazu kommen dutzende Fernsehsender, Youtube, Facebook und eine Fülle von Events für alle Altersklassen. Da könnte ein jährliches Fest mit einer über 75-jährigen Tradition schon fast ein wenig behäbig wirken.

Doch gerade die Verbindung aus Tradition und Moderne macht unser Neuburger Volksfest nach wie vor zum großen Publikumserfolg. Anders lassen sich die Jahr für Jahr vielen Tausend Gäste auf unserer Neuburger Wiesn nicht erklären. Die attraktiven Fahrgeschäfte und Buden, das abwechslungsreiche Programm im Zelt, die Geruchsmischung aus gebrannten Mandeln, Steckerlfisch und Brathendl und das Zusammenspiel der verschiedenen Geräusche und Ansagen der Schaustellerbetriebe zu einem einzigartigen Ganzen, verleiht unserem Volksfest eine große Anziehungskraft.

Mit dem positiven Schwung aus dem vergangenen Jubiläumsjahr sorgen wir auch heuer dafür, dass unser Neuburger Volksfest das ist, was sein Name verspricht: ein Fest für‘s Volk, auf das man nach getaner Arbeit hingeht oder das am Wochenende Ziel des Familienausflugs ist. Genießen Sie also mit Ihrer Familie und Ih- ren Freunden z. B. bei einer frischen Maß Bier und einer deftigen Brotzeit im Festzelt zusammen mit uns das Volksfest als einen Teil unserer bayerischen und Neuburger Tradition, zu der wir Sie herzlich einladen möchten.

Das erfahrene Team des Ordnungsamtes leistet bei der Organisation hervorragende Arbeit und hat deswegen unser aller Dank verdient.

Ein Prosit der Gemütlichkeit wünscht Ihr

Dr. Bernhard Gmehling Oberbürgermeister

und die Mitglieder des Arbeitskreises Märkte

Text: extra