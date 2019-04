Anzeige

Hasen, Hunde und ein Hahn

Am Samstag findet in Pfersee zum 31. Mal das Maibaumfest mit Umzug statt

Traditionell findet auch in diesem Jahr wieder Augsburgs größter Maibaumumzug in Pfersee statt. Und zwar am Samstag, 27. April. Ob bei Sonnenschein oder Regen: Beim Umzug vorweg läuft der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten. Unterstützung erhalten sie vom Musikverein Bergheim. Er wird wie in den letzten Jahren die musikalische Begleitung beim Umzug und dem anschließenden Maifest übernehmen.

„Die Zugteilnehmer treffen sich um 9.15 Uhr in der Lutzstraße kurz vor der Augsburger Straße. Wir werden uns um 9.30 Uhr in Bewegung setzen und den Maibaum bis zu seinem Platz vor der Herz-Jesu-Kirche begleiten“, erläutert Klaus Konrad von „Pfersee aktiv“. Die Aktionsgemeinschaft organisiert den Festzug.

Zahlreiche Vereine und Kindergärten aus dem Stadtteil wie auch die Westparkschule haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Auch in diesem Jahr ist der Verein „American Car Friends Augsburg“ mit einigen klassischen Straßenkreuzern beim Umzug dabei. Auch drei Oldtimertraktoren, ein Traktor der YouFarm und Mitglieder der Hundeschule werden den Maibaum auf seinem Weg zur Herz-Jesu-Kirche begleiten. Direkt hinter dem Maibaum nehmen führende Vertreter der Stadt und Mitglieder des Stadtrats Aufstellung.

Nach dem Umzug wird der Baum aufgestellt

Am Kirchplatz hat dann Kommandant Michael Böving das Sagen, der mit seinen Frauen und Männern von der Feuerwehr Pfersee das Aufrichten des bereits geschmückten Baumes vornimmt. Wenn der Baum steht, und Hahn und Fahnen die Spitze des Maibaumes schmücken, beginnt auf dem Kirchplatz das Maifest mit Bier und Bratwürsten. Seit Jahren können dank der Helfer die Preise stabil gehalten werden. Jeder Cent, der eingenommen wird, dient ausschließlich zur Finanzierung des Maifestes. Aus diesem Grund bittet die AGP auch die Besucher, ein Maiabzeichen zu erwerben, um den Verein zu unterstützen.

Neben Speis und Trank ist auf dem Kirchplatz noch der Kaninchenzüchterverein vor Ort. Er beteiligt sich wieder mit dem beliebten Auslauf, an dem sich vor allem die Kinder erfreuen. So mancher Festgast wird als schöne Erinnerung an den Tag außerdem einen Tombolagewinn mit nach Hause nehmen können.

Klaus Konrad von „Pfersee aktiv“: „Wir danken allen Geschäften, die uns auch in diesem Jahr wieder schöne Preise gestiftet haben. Gewinnlose wie auch die bekannten P-Brezen gibt es in den Pferseer Geschäften. Die Ziehung der Preise findet um 13.30 Uhr statt und ganz wichtig: Gewinnen kann aber nur, wer während der Ziehung auch anwesend ist. Sie sehen also, dableiben und mitfeiern wird sich lohnen.“ Ab 14 Uhr wird heuer das Maifest auf dem Kirchplatz ausklingen. ansch/nlk