Heiß auf Eis: Das leckt man 2019

Ein Sorbet aus Weintrauben und karamellisierten Walnüssen wird in einer Eisdiele angeboten.

Inzwischen gibt es immer mehr exotische Eissorten wie Eis mit Ricotta, Lavendel und Waldfrüchten. Doch im Trend liegen aktuell vor allem Sorbets und Regionales.

Die ersten heißen Tage machen Lust auf Eis: Bei den Sorten liegen in diesem Jahr vor allem Sorbets im Trend. "Das ist erfrischend und nicht so schwer", sagte Annalisa Carnio, Sprecherin der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis).

Fruchteis mit Obst aus der Region

Auch weil es immer mehr Intoleranzen, beispielsweise gegen Laktose gebe, seien Fruchteissorten beliebt. Außerdem gebe es einen Trend hin zum Regionalen: Sorten mit Pflaumen, Erdbeeren oder Heidelbeeren, die frisch aus lokalen Zutaten hergestellt werden, seien im Kommen.

Aber auch Milcheis bleibe bei den Deutschen weiterhin beliebt, sagte Carnio. Die klassischen Sorten Schoko, Vanille und Erdbeer werden demnach immer noch gut verkauft. (dpa)