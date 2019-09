Anzeige

Herzlich willkommen zur Herbstmesse

Grußwort von Vöhringens Erstem Bürgermeister Karl Janson.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

werte Aussteller,

werte Gäste aus nah und fern,

Herbstzeit ist Messezeit!

In diesem Sinne darf ich Sie, auch im Namen unseres Kooperationspartners und Organisators Hubert Strutz, HSR-Messen und Ausstellungen, Erbach, ganz herzlich zu unserer Vöhringer Herbstmesse in und um unser Kulturzentrum „Wolfgang-Eychmüller-Haus“ am Samstag, 28. und Sonntag, 29. September, einladen und in unserer Stadt Vöhringen begrüßen und willkommen heißen.

Zwischenzeitlich hat die Vöhringer Herbstmesse einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt Vöhringen gefunden.

Aussteller rund um Haus, Familie, Freizeit

Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gewerbe, Gastronomie und Gesundheit sind seit vielen Jahren auf der Messe vertreten und wissen diesen Standort zu schätzen.

Sie garantieren einen informativen Messerundgang für Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Diese Einkaufs- und Erlebnismesse „Haus-Familie-Freizeit“ ist erneut eine große Leistungsschau, ein weites und offenes Schaufenster unseres örtlichen und regionalen Einzelhandels, der Dienstleistungen, des Handwerks und des Gewerbes.

In einer so starken, jungen und dynamischen Stadt Vöhringen sowie einer der wirtschaftsstärksten und gründungsaktivsten Regionen, der Innovationsregion Ulm, hat diese Messe ihren berechtigten Platz.

Eine derartige Einkaufs- und Erlebnismesse wird auch erst durch die Anwesenheit möglichst vieler unterschiedlicher Aussteller so richtig zum Leben erweckt.

Die Aussteller selbst sind das Salz in der Suppe.

Deshalb freue ich mich besonders über den Anklang, den die Vöhringer Herbstmesse erneut bei den Unternehmen in der Region gefunden hat.

Mit rund 60 Ausstellern aus unserer Stadt Vöhringen und der Region, die ihre Erzeugnisse und Leistungen anbieten, rückt unsere Stadt und Region wieder einmal mit einer demonstrativen Darstellung der Leistungsfähigkeit von Handel, Handwerk und Dienstleistungsunternehmen ins Blickfeld der Öffentlichkeit.

Gelegenheit für neue Kontakte

Regionale Einkaufs- und Erlebnismessen spielen eine wichtige Rolle.

Sie sind zum einen ein bedeutender Treffpunkt für die Wirtschaft allgemein.

Sie erschließen den Ausstellern neue Möglichkeiten und gerade kleine und mittlere Unternehmen finden hier eine ideale Plattform, ihre Produkte und Dienstleistungen kostengünstig einem großen Publikum anzubieten.

Den Ausstellern bietet sich dabei die willkommene Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Geschäftsverbindungen zu intensivieren sowie ihr Image zu pflegen.

Darüber hinaus können die Aussteller und Besucher intensiv ihre Erfahrungen

austauschen.

In einer Zeit, in der sehr viel über die positiven und negativen Konsequenzen der Globalisierung und Digitalisierung diskutiert wird, befriedigen regionale Messen andererseits aber auch den Wunsch der Verbraucher, sich vor Ort direkt bei den Anbietern aus ihrer näheren Umgebung über spezifische Angebote und Leistungen zu informieren.

So erwartet Sie auch in diesem Jahr auf unserer Vöhringer Herbstmesse wiederum ein breites und vielfältiges Angebot, angefangen vom Innenausbau, Heizung, Sanitär, von Kosmetik, Gesundheit und Wellness, bis hin zu Mode, Schmuck, Wohnaccessoires und Feinkostspezialitäten.

Auf dieser Messe erhalten Sie aber auch sonstige vielfältige und wertvolle Informationen, eingebunden in ein buntes und attraktives Rahmenprogramm und bereichert durch diverse Vorführungen und Aktionen.

Der Eintritt ist frei.

Ausreichende Parkmöglichkeiten in der unmittelbaren Nähe des Veranstaltungsortes stehen zur Verfügung.

Wir freuen uns mit Ihnen auf diese Vöhringer Herbstmesse und wünschen Ihnen einen informativen und kurzweiligen Besuch.

Viel Erfolg und eine gelungene Messe

Mein Dank gilt vorab schon allen Ausstellern und Mitwirkenden, insbesondere aber auch unserem Kooperationspartner, Herrn Hubert Strutz.

Den Ausstellern wünsche ich viel Erfolg und unserer Vöhringer Herbstmesse einen großen und nachhaltigen Zuspruch.

Ihr

Karl Janson

1. Bürgermeister

Stadt Vöhringen

Auf einen Blick

Wann? Samstag, 28. und Sonntag, 29. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Wo? Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus Vöhringen, Hettstedter Platz 1, Vöhringen

Die Themen: neueste Angebote aus dem Bereich Bauen und Wohnen Mode, Kosmetik Schmuck, Geschenke Feinkostspezialitäten Gesundheit, Fitness und Wellness – mit vielen Neuigkeiten Kreatives und Praktisches, interessante Freizeitangebote Modeschau, Kostproben und Vorführungen Standbetrieb und Aktionen auf dem Freigelände mit Auto und Zweiradschau